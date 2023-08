Fotovoltaico e impianti: svolta “green” al Lido per quattro alberghi

Fotovoltaico a tetto, caldaie a condensazione, pompe di calore, sistemi di monitoraggio, nuovi impianti termici interni, colonnine di ricarica per imbarcazioni e auto elettriche, realizzazione di piscine e altri interventi per rendere sostenibili gli hotel.

Quali? Si inizia con quattro strutture al Lido: Villa Mabapa, Villa Morea, Villa Orio e Villa Beatrice.

È questa la finalità con cui, nei giorni scorsi, è nata la nuova società YHotel Lido Venezia srl Benefit. Ancora presto per conoscere tempi e modalità degli investimenti, la società per il momento unisce le prime imprese pronte a rivoluzionare in chiave sostenibile le strutture e l’offerta.

«Si tratta del primo tassello del progetto che ha preso il via nel 2018 e che si è concretizzato nel 2020 grazie alla collaborazione con Infinityhub, il nostro partner tecnico», spiega il vicedirettore dell’Associazione Veneziana Albergatori, Daniele Minotto.

Precursore, nell’idea dell’Ava, era stato il progetto legato al centro di soggiorno dell’isola di San Servolo dove, non a caso, nell’ottobre scorso era stato organizzato il consiglio direttivo dell’Ava nel quale era nata l’idea di estendere anche ad altri alberghi un progetto di efficientamento e riqualificazione.

A partire, appunto, dal Lido.

«Siamo consapevoli di quanto sia importante investire in sostenibilità», spiega Antonio Vianello, titolare di Villa Mabapa e vicepresidente vicario dell’Ava, «Ora, grazie all’iniziativa di Ava con Infinityhub, possiamo fare nuovi investimenti di tipo strutturale, per quanto riguarda i pannelli solari ma anche sulle pompe di calore, puntando quindi sull’elettrico.

Avremo poi per esempio la domotica nelle stanze, sistema che ci permetterà di verificare le temperature da remoto e quindi di ridurre gli sprechi con un utilizzo mirato di riscaldamento e aria condizionata.

Puntare sulle tecnologie più avanzate e altri accorgimenti “su misura”, non solo renderà i nostri alberghi più rispettosi dell’ambiente ma ci consentirà anche di risparmiare in bolletta per investire nuove risorse nel percorso verso l’ecosostenibilità».

Il modello, come detto, è San Servolo. Qui la struttura riesce a coprire oltre il 30% del proprio fabbisogno con l’energia generata dall’impianto fotovoltaico, posizionato “a terra” e non sui tetti.

«Una scelta di cui siamo orgogliosi e che ripaga sia in termini ambientali che economici», spiega Simone Cason, amministratore unico della San Servolo servizi, «Mi sento di consigliare un simile investimento, consapevole del fatto che non sempre sia compatibile con le strutture della città storica». Ora in concreto – come spiega Massimiliano Braghin di Infinityhub – questa nuova società di capitali benefit finanzierà le opere aprendo il capitale sociale con Equity Crowdfunding e finanza etica: «In pochi mesi», aggiunge, «dal protocollo d’intesa con Ava e dall’ingresso in Fondazione Venezia Capitale della sostenibilità di Infinityhub, abbiamo iniziato a tappeto un lavoro di diagnosi energetiche su oltre 400 hotel di Venezia».