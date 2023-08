Jesolo Lido, Confapi: «Riaprite al traffico via Bafile dopo le 23»

Torna in discussione l’area pedonale di via Bafile, la strada che attraversa il Lido di Jesolo. Nonostante le tante attrazioni, la sera la via pedonale jesolana torna deserta alle 23 e dunque c’è chi propone di riaprirla al traffico veicolare dopo quell’ora.

Pur in piena estate, a ferragosto, in seconda serata è quasi deserta in molti tratti dei circa 10 chilometri in cui si sviluppa e allunga al lido, prima in Europa.

La pedonalizzazione serale di via Bafile è nata nel 1982, l’anno dei mondiali in Spagna, e doveva essere applicata in via sperimentale. Ma in Italia, si sa, nulla è più stabile del provvisorio, come asseriva Prezzolini.

E così la Ztl, zona a traffico limitato, è ancora istituita ogni estate da allora.

La provocazione

Il presidente di Confapi turismo nazionale, titolare della enoteca Corte dei Baroni in via Foscolo, Roberto Dal Cin è un personaggio eclettico e dalle tante passioni.

La sera prima di addormentarsi a notte fonda legge le Confessioni di Sant' Agostino, quando magari poco prima ha organizzato un concerto scatenato dei BaccoxBacco ballando con i clienti. Lungo l'isola pedonale vede sempre meno gente.

«Non sono l'unico a pensare che debba essere riaperta almeno la sera» rilancia Dal Cin senza paura, «e come me la pensano tanti operatori. Riaprirla al traffico dopo le 23 o dopo mezzanotte non sarebbe uno scandalo e tutti ne gioverebbero. In questa estate sottotono credo che il traffico, almeno nelle ore notturne, restituirebbe un po' di brio alla città, con la possibilità di parcheggiare sulla via principale e frequentarne i locali come un tempo».

In fondo, il traffico è una sorta di linfa vitale per una città e il suo commercio. Capitolo a parte sono i disagi sulla via principale, pedonalizzata e non. Di giorno, nonostante le nuove regole e orari del carico scarico, ci sono autisti sui furgoni che fanno quello che vogliono, parcheggiano in doppia fila, non rispettano gli orari consentiti.

La sera, i risciò scorrazzano sulla pista ciclabile nonostante il divieto e le sanzioni, con monopattini a tutta birra, bici, pedoni che invadono la striscia solorata di sperazione.

Il sindaco

Il sindaco, Christofer De Zotti, analizza attentamente proposte e problemi. «L'isola pedonale per noi non è in discussione» scandisce il primo cittadino di Jesolo, «stiamo lavorando contro il traffico, contro gli incidenti. E, allora, far passare le auto a una certa ora andrebbe contro i nostri obiettivi e la nostra idea di città sempre più senz'auto. Quanto ai risciò, dopo polemiche, esposti e ricorsi, il divieto viene fatto rispettare il più possibile e abbiamo elevato anche tante sanzioni. Lo stesso vale per i furgoni in doppia fila. Purtroppo non abbiamo la polizia locale e le forze dell'ordine ovunque, ma i controlli vengono effettuati e le sanzioni elevate. Ricordiamo che siamo in una città balneare che arriva a ospitare fino a 150 mila persone che sono in vacanza e hanno bisogno di divertirsi e rilassarsi».