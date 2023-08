Il dopo Bugliesi alla Fondazione di Venezia: tre ipotesi in pista per la nuova presidenza

Mancano ancora alcuni mesi. L’avvicendamento al vertice della Fondazione di Venezia è previsto nella primavera del 2024. Statuto alla mano, Il mandato del presidente viene a naturale scadenza con l’approvazione del bilancio del quarto esercizio dalla nomina.

Ma già, negli ambienti della Fondazione, tra i quattordici membri del consiglio generale e tra gli enti che quei membri li propongono (Comune di Venezia, Università Ca’ Foscari e Iuav, Camera di Commercio per citare i principali) si comincia a ragionare e a confrontarsi su chi potrà prendere il posto dell’attuale presidente, Michele Bugliesi, che al termine del mandato dovrà lasciare l’incarico perché non rieleggibile avendo già fatto due mandati nella Fondazione: uno da presidente e, in precedenza, uno da consigliere.

Quattro anni fa l’ex rettore di Ca’ Foscari ebbe le meglio sull’ex sindaco ed ex ministro dei Trasporti Paolo Costa.

Prima di Bugliesi ci sono stati Giuliano Segre e Giampietro Brunello. Dal prossimo anno alla guida della Fondazione, per la prima volta, potrebbe esserci una donna. Due dei tre nomi che circolano in questi giorni negli ambienti della Fondazione – nella consapevolezza che la primavera 2024 è sì lontana ma poi mica tanto – sono nomi di donne.

Il primo è quello di Emanuela Bassetti. Vice presidente della Marsilio, presidente di Marsilio Arte, presidente della Fondazione Pellicani, moglie di Cesare De Michelis (cui è intitolato l’auditorium di M9) con il quale ha radicato la casa editrice in città e nel panorama culturale italiano.

A luglio Emanuela Bassetti è stata confermata nel consiglio generale della Fondazione, quale membro cooptato dalla stessa Fondazione, «come espressione di personalità di chiara ed indiscussa fama, capace di contribuire efficacemente al perseguimento dei fini istituzionali grazie al proprio apporto di professionalità, competenza ed esperienza».

Un segnale del prestigio di cui gode, tanto più che per la riconferma nel Consiglio generale si sono espressi anche i consiglieri di nomina del sindaco Luigi Brugnaro, con il quale i rapporti si sono fatti, negli ultimi mesi, più sereni. Ma proprio perché mancano alcuni mesi e i giochi non sono ancora chiusi – il sistema di relazioni e alleanze che determina la scelta del presidente non è cristallizzato – ci sono altri due nomi che circolano in questi giorni d’agosto.

Uno è quello di Vincenzo Marinese. Ha traghettato la Confindustria di Venezia e Rovigo nella fusione con Assindustria Veneto Centro (Padova e Treviso) dando vita a Confindustria Veneto Est di cui è vice presidente vicario. Ed è anche vicepresidente del Cda di Fondazione Venezia.

Altro nome è quello di Agar Brugiavini, una figura istituzionale, con un profilo che piace a molti: docente di Economia politica a Ca’ Foscari e consigliera in importati Cda.