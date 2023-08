Concordia, dimesso dall’ospedale: torna a casa e muore. Indaga la Procura

Avverte un malore, va all’ospedale di Latisana, viene dimesso, torna a casa e muore. Giallo sul decesso di Deni Zanforlin, imprenditore in pensione ed ex calciatore dilettante di 71 anni.

È stato scoperto la sera del 10 agosto privo di vita dalla moglie, Daniela Camillo, nella sua casa di Sindacale.

Disposta l’autopsia, dopo un esposto. Indaga la Procura di Pordenone, ma non è detto che in un secondo momento non intervenga anche la Procura di Udine.

La corsa in ospedale

La mattina del 10 agosto Deni Zanforlin non si sentiva in forma. Aveva dei dolori al petto e alla schiena. Si è quindi recato al Pronto soccorso dell’ospedale di Latisana. È stato visitato. Gli operatori latisanesi lo hanno tranquillizzato e sul referto medico hanno scritto che si trattava solo di una gastroenterite. La copia del referto è in mano alla magistratura.

Nel pomeriggio, essendo stanco, Deni Zanforlin si è coricato sul letto, ma quando nel tardo pomeriggio la moglie è andata a svegliarlo non rispondeva già più. Sul posto sono intervenuti rapidamente gli operatori sanitari stavolta del Suem 118 di Portogruaro. Ma non c’è stato nulla da fare. Tra lo sconcerto generale il 71enne è stato dichiarato deceduto.

Subito è partita la rincorsa dei parenti a cercare la verità.

Chi è

Deni Zanforlin è un uomo conosciutissimo in tutto il mandamento. Cresciuto a Sindacale aveva collaborato con la carrozzeria del cognato, ma poi si era “inventato” imprenditore edile specializzato nel settore del cartongesso.

Con il boom edilizio degli anni ‘70 e ‘80 ha fatto fortuna. Una volta in pensione non aveva perso la voglia di lavorare e ha collaborato in Valle Zignago nella cura delle specie ittiche.

Come calciatore ha segnato un’epoca nel mondo dei dilettanti. Cresciuto nel Sindacale, ha giocato da libero anche nel Lugugnana, trasferendosi poi nella seconda parte della carriera alla Sangiorgese, squadra della località di San Giorgio di Livenza, frazione di Caorle. Lascia anche due figli e vari nipoti, oltre alla sorella e al fratello. La notizia ha raggiunto anche Caorle, dove una nipote gestisce con la mamma il noto ristorante Doppio V.