Palazzo a Venezia nel mirino di una banda di ladri: cinque tentativi di furto, tre colpi riusciti

I ladri arrivano con il trolley e per due notti di seguito prendono di mira una delle dimore più significative alla Misericordia: palazzo Lezze. Hanno rubato in tre appartamenti e tentato in altri due. La polizia intervenuta sul posto ha consigliato ai condomini di munirsi di un antifurto perimetrale. Anche altri palazzi sarebbero stati presi di mira, in maniera consistente, nel sestiere di San Marco. In comune, tutte queste abitazioni hanno il fatto che i proprietari sono in vacanza.

Tornado alla Misericordia, i furti a palazzo Lezze hanno del clamoroso. Soprattutto perché i ladri sono entrati in azione per due notti di seguito. Hanno mostrato professionalità nel forzare le porte, blindate, degli appartamenti senza fare troppo rumore. E quindi senza svegliare gli altri inquilini del palazzo. Lunedì notte hanno messo a segno i primi due colpi. Entrati in altrettante abitazioni le hanno svaligiate portando via oggetti elettronici, preziosi vari, orologi e pure abiti. E naturalmente hanno messo sottosopra le stanze visitate.

Da quanto hanno raccontato alcuni testimoni alla polizia intervenuta, i ladri se ne sarebbero andati usando dei trolley nei quali avevano messo la refurtiva. Una volta scesi in strada, percorrendo calli e campi con al seguito una valigia, la cosa che mimetizza più di ogni altra in centro storico. I ladri a quel punto diventano dei turisti e valli a trovare.

Sempre a Palazzo Lezze i ladri sono tornati la notte successiva.

Ma in questo caso su tre colpi tentati uno solo è andato a segno. Infatti in due casi non sono riusciti ad aprire le porte perché, molto probabilmente sono stati disturbati da qualche inquilino. Temendo di essere visti hanno desistito. Ma nell’abitazione la cui porta ha ceduto, hanno compiuto la solita razzia. Se ne sono andati con il trolley pieno di refurtiva, inghiottiti dalla massa di turisti e passando inosservati.

Il valore dei singoli bottini non è ancora stato quantificato con esattezza, in quanto i proprietari degli appartamenti stanno rientrando o sono rientrati da poco dalle vacanze. Comunque la cifra finale si annuncia ingente. I derubati quindi andranno in commissariato a San Lorenzo a sporgere denuncia. Su tutti gli episodi indaga la polizia.

La stessa polizia indaga sui colpi commessi in zona San Marco. Qui presi di mira, in giorni successivi, abitazioni in vari palazzi. Ma una conta precisa sull’attività dei ladri in centro storico si potrà fare solo fra qualche settimana quando la gran parte dei veneziani sarà rientrata dalle ferie.