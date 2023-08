Dimesso dopo l’intervento, si sente male in farmacia e muore: denuncia della famiglia

Muore a distanza di cinque giorni da un intervento di coronografia all’ospedale di Mirano. Ora la Procura, che ha disposto l’autopsia sul corpo del 78enne residente a Fiesso d’Artico, vuole vederci chiaro per capire quali possano essere state le cause del decesso dopo la denuncia contro ignoti presentata dai familiari e per la quale, al momento, non risulta nessuno nel registro degli indagati.

Protagonista dell’episodio è F.B., 78enne, che il giorno due agosto è stato sottoposto ad intervento di coronografia nell’ospedale di Mirano.

Dimesso il 4 agosto, subito dopo il paziente ha iniziato a riferire ai familiari che nel post operatorio aveva sentito i sanitari parlare di un “sospetto” di infezione a causa di una cannula che, secondo i familiari, sarebbe stata contaminata in quanto negli esami ematici era stata riscontrata “troponina”. Un sospetto che, è bene specificarlo, dovrà essere confermato o smentito dalle indagini.

Fatto sta che lo stesso giorno il figlio del paziente ha riferito la circostanza al medico che aveva eseguito l’intervento chiedendogli se dovessero essere adottate particolari cautele. A distanza di tre giorni, F.B. dopo essersi recato dalla propria dottoressa di base, è andato in farmacia a Fiesso d’Artico dove ha accusato un improvviso malore accompagnato da difficoltà respiratorie. Immediatamente soccorso, l’anziano è stato trasportato in autoambulanza presso l’Ospedale di Mirano e qui ricoverato in terapia intensiva. Dalla Tac è emersa la presenza di un coagulo. Dopo un tentativo, fallito, di aspirare il coagulo, i sanitari hanno deciso di trasferire il paziente presso l’Ospedale dell’Angelo di Mestre. Prima del trasferimento, però, il paziente è morto.

Dopo qualche giorni, il figlio ha presentato un esposto, assistito dall’avvocato Giorgio Caldera. In un secondo momento, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, con il pubblico ministero Stefano Buccini, ha deciso di conferire l’incarico al proprio Consulente Tecnico, la dottressa Alessia Viero, di effettuare l’autopsia. Il figlio della vittima ha nominato quale Consulente Tecnico di Parte il dottor Antonello Cirnelli. Gli esiti dell’accertamento sono attesi per metà ottobre.

Dal canto suo, la direzione dell’Usl 3 fa sapere: «La Direzione dell'Ospedale è come sempre a disposizione per ogni verifica che chiarisca le circostanze del decesso, e per appurare la completa e corretta gestione della paziente durante le cure prestate».