Morto dopo una settimana di agonia l’imprenditore Cosmo. Era caduto dal tetto della sua azienda

Dopo una settimana di speranza e preghiere, anche i familiari hanno dovuto arrendersi e salutare Juri Cosmo, il cinquantacinquenne caduto dal tetto della sua fabbrica lo scorso cinque agosto.

Le condizioni erano state subito definite come critiche a causa dei politraumi interni e soprattutto del trauma cranico subito con la caduta, ma nei giorni seguenti all'incidente le condizioni di Cosmo erano rimaste stazionarie, alimentando una seppure flebile speranza in tutti i moltissimi amici che aveva in città.

Venerdì mattina tutto sembrava proseguire nella condizioni di stabilità, poi nel primo pomeriggio un peggioramento improvviso della salute, fino a quando i sanitari non hanno potuto far altro che decretare la morte cerebrale del paziente, arrivata nella prima serata. I parenti non sono stati colti alla sprovvista dalla notizia, tanto che il fratello Arjuna già il giorno prima aveva postato su internet una sorta di toccante ultimo saluto. «È scritto nelle favole il segreto per una storia infinita».

L'incidente era avvenuto sabato mattina poco dopo le sei quando Juri Cosmo, che si trovava come sempre in azienda per sfornare il pane, era salito sul tetto per mettere una riparazione provvisoria ad alcune lastre che si erano spostate facendo piovere all'interno del capannone sopra macchinari fondamentali. Il tetto aveva però ceduto e l'uomo era caduto da una altezza di cinque metri in una maniera che era parsa subito a tutti molto grave.

In questi giorni di purtroppo vane speranze, tutta la città si è stretta attorno alla famiglia Cosmo mostrando il loro appoggio sia in presenza che on line. Gli auguri e le preghiere per la guarigione non sono mancate fino all'ultimo istante, poi la diffusione della tragica notizia. «In certi momenti», scrive ad esempio l'ex insegnante di uno dei familiari, «invece di essere “giudicanti”, ancorché - forse- in buona fede, bisogna impegnarsi a ritrovare la propria umanità e provare ad essere vicini al dolore delle famiglie e soprattutto a chi sta affrontando il momento più delicato della sua esistenza, tra il bisogno di lottare per la propria vita e il richiamo verso qualcosa di più grande e più forte di noi, l’incognita per eccellenza. Forza famiglia Cosmo. Vi ho nel cuore e vi auguro di superare questo momento, in modo positivo».

Juri lascia la moglie Federica, i figli Kevin e Cindy e i fratelli Arjuna Lara e Sunita. La data dei funerali verrà comunicata dalla famiglia nei prossimi giorni, così come la decisione relativa alla donazione o meno degli organi.