Risse, aggressioni e furti a Mestre: chiuso per dieci giorni il Denis Bar

Risse, aggressioni violente, furti e pregiudicati. Il Questore Gaetano Bonaccorso venerdì ha disposto la sospensione della licenza al Denis Bar &Food di via Gozzi 57, per la durata di dieci giorni.

Il locale è inserito nelle zone a rischio nelle quali si concentrano i controlli delle forze di polizia fatti per arginare le situazioni di degrado e microcriminalità Il provvedimento, di natura cautelare, è stato adottato in seguito ai numerosi elementi raccolti ed elaborati dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura, sulla base dei controlli attuati dalle volanti e dal Commissariato di Mestre nonché dai Carabinieri, dai quali è emerso come il locale fosse divenuto luogo di abituale frequentazione di soggetti pregiudicati, senza fissa dimora, nonché punto di riferimento per gli assuntori di stupefacenti.

In particolare, nel corso di alcuni di questi interventi effettuati nel locale in questione, alcuni stranieri erano stati denunciati per aver aggredito due persone. In un altro analogo episodio un cinese era stato aggredito per futili motivi riportando la rottura di due denti e l’avulsione di un terzo.

Il provvedimento si inserisce nel più ampio quadro di attività di prevenzione attuate dalla Questura. La notifica al titolare è avvenuta nella giornata di venerdì a cura del personale della Polizia Amministrativa in collaborazione con i Carabinieri.