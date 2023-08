Addio al re delle frittelle nelle sagre: morto l’ambulante Diego Moretto

Si è spento a 63 anni Diego Moretto, ambulante famoso per le sue frittelle che vendeva da anni in tutto il Veneto e Friuli Venezia Giulia. Residente a Noventa di Piave, ha lavorato per decenni nel suo negozio mobile, il furgone dove friggeva «le Frittelle della Nonna», che davano anche il nome all'attività.

Quel furgoncino bianco era per lui quasi una seconda casa e si spostava di volta in volta a seconda degli eventi. Era quasi sempre nel parcheggio del centro commerciale di San Donà, nello spazio tra il centro Piave e la Sme, ma poi era una presenza fissa anche in occasione di eventi e fiere, nel Sandonatese e poi in tutto il Friuli Venezia Giulia dove era altrettanto conosciuto.

Lo scorso aprile si era ammalato ed è morto venerdì all’ospedale di Mestre, dove era stato curato sin dai primi sintomi della malattia. Lascia la moglie Vania e i tre figli Christian, Andrea e Francesco a lui tanto legati. Le onoranze funebri Stefano Brollo hanno incontrato la famiglia per organizzare le esequie che saranno celebrate lunedì 14 agosto alle 16 nella chiesa di Noventa di Piave.

Al cordoglio si è unito il presidente di Confapi turismo, Roberto Dal Cin, che ne ha elogiato serietà e impegno. Il rosario sarà recitato domenica alle 19 nella chiesa di Santa Teresina.