Venezia, recupero degli ex Cantieri Actv. «Sono a rischio cento alberi»

Torna a far discutere il progetto di recupero per gli ex Cantieri di Actv. Stavolta l’allarme lanciato da Giovanni Andrea Martini (Tutta la Città Insieme), dopo un accesso agli atti, riguarda il rischio di abbattimento di 100 alberi per bonificare l’area di Sant’Elena interessata dal progetto.

Come noto, il progetto è portato avanti da Invimit, società di gestione del risparmio del ministero dell’Economia e delle Finanze. Obiettivo della variante portata avanti dall’amministrazione comunale è di rendere l’area attrattiva per potenziali nuovi veneziani che potrebbero, per esempio, avere a disposizione il posto barca.

La darsena è infatti di proprietà del Demanio, mentre la parte terrena di Invimit. Il progetto prevede 45 mila metri quadrati residenziali di cui il 15% destinato ad attività artigianali (inclusa la storica falegnameria già esistente) e 15 mila metri quadrati destinati al pubblico con un impianto sportivo.

I circa 400 alloggi sono stati ideati per 1200 persone. Tra i nodi da sciogliere c’è, però, quello relativo alle bonifiche.

«Al momento il Progetto Unico di Bonifica presentato da Actv non è ancora stato approvato», spiega il consigliere comunale Martini, «perché la Conferenza dei Servizi ha chiesto ulteriori integrazioni.

In sostanza, però, si evince che Actv ha due possibilità: realizzare scavi sotto chioma, che implica indicare la profondità degli scavi e definire lo stato degli alberi nelle aree di scavo, senza abbattimenti, oppure procedere con abbattimenti e ripristini.

Ma cosa vuol dire questo? Abbattere alberi adulti e ripristinarli con alberi giovani, che ci mettono ovviamente il loro tempo a crescere e quindi ad assorbire più CO2 e a fornire ombra, preziosissima man mano che le estati diventano sempre più torride».

Una richiesta di autorizzazione paesaggistica per l’opzione “abbattimenti e ripristini”, aggiunge il consigliere comunale, è già stata presentata.

«Una terza via, poi, quella della bonifica per fitodepurazione, non viene nemmeno presa in considerazione», conclude, «non è ammissibile continuare a procedere in questo modo».

Altro punto finito nel mirino è la necessità, stando alla legge, di una seconda bonifica non solo per le aree adibite ad attività produttiva ma anche per l’area edificabile.