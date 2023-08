Intelligenza artificiale per raccontare Venezia e i pericoli che corre

Immaginate le classiche code per il rientro dal lavoro. Sì, però all’uscita della Basilica della Salute. O ancora, il Canal Grande trasformato in una mega stazione balneare, con ombrelloni a righe bianche e rosse (nella foto), salvagenti e sdraio. O ancora, un Bosco verticale tra un edificio storico e l’altro. Sono le immagini create da Anna, Elisa e Marco Bugno, rispettivamente di 17, 15 e 13 anni, con il papà Massimiliano. Immagini poi postate sul profilo Instagram Imaginevenice.

Create con l’intelligenza artificiale, fanno sì sorridere ma anche riflettere. «Si tratta spesso di un processo complesso, a volte ci vogliono anche due settimane per realizzarne una», spiega Massimiliano, gallerista veneziano 55enne. L’iter, infatti, non è dei più semplici. Per creare l’immagine, bisogna inserire nel programma una descrizione dettagliatissima di ciò che si vuole ottenere. «Poi si procede per correzioni, finché non ottieni ciò che vuoi» spiega Bugno. Spesso, dietro alle immagini c’è un tema caldo nella città, senza l’intento di fare polemica o politica.

Un esempio? «Lo stadio Penzo, o anche Porto dello Sport» come si legge nella didascalia. Ma ci sono anche foto create per strappare un sorriso, come quella del Mercato di Rialto che vede Obama vendere pomodori e Angela Merkel smerciare sughi e conserve. «La pagina nasce e continua come un divertimento, ma cerchiamo anche di lanciare dei messaggi rispetto ai pericoli che la città corre, legandoli all’attualità».

Infatti, diverse anche le immagini legate all’emergenza climatica, con la Basilica di San Marco colpita da un’onda violenta e poi sommersa. O ancora, il Canal Grande in secca. Altro grande tema, lo spopolamento. Isole della Laguna nord completamente decadenti, la città abbandonata, senza più cittadini e con muschio ed erbacce che si sono insinuate nelle case una volta abitate.

«Tutti nel mondo si immaginano Venezia in un determinato modo, a volte non sanno nulla di come si viva in centro storico e si crea quasi un immaginario a volte distorto. Noi creiamo una realtà che a volte va quasi a confondere le idee. Quando si parla di intelligenza artificiale si parla di realtà surreale, e per certi versi Venezia lo è già di per sé», conclude Bugno, raccontando anche di come il feedback ottenuto sia stato di gran lunga più positivo di quanto lui e i figli si sarebbero mai immaginati. «Sono i miei figli a fare il più del lavoro, la creatività e le competenze sono le loro».