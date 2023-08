Lido, tolti i giacigli dei senza dimora dagli imbarcaderi

Non sono passati inosservati ieri mattina al Lido la decina di persone tra agenti della polizia locale, addetti Veritas e delle pulizie che hanno perlustrato in lungo e in largo gli imbarcaderi di Santa Maria Elisabetta e di San Nicolò.

«Operazione anti-sbandati e senza tetto nei terminal Actv», così la definisce l’assessore lidense al bilancio Michele Zuin che ieri ha partecipato ai controlli. Sono stati liberati i terminal provvedendo a delle pulizie straordinarie con la ditta Dussmann, fornita da Avm, e con l’apporto di Veritas per portare via tutte le cose che occupavano il terminal: materassi, stendini, giacigli di fortuna e bivacchi.

Che la situazione tra Santa Maria Elisabetta e San Nicolò non sia delle più facili, lo testimoniano le segnalazioni che puntualmente arrivano alle autorità da parte degli addetti Actv, degli utenti e dei titolari dell’edicola di Santa Maria Elisabetta che quasi quotidianamente al mattino si trovano di fronte a situazioni di degrado.

D’altro canto, le autorità possono fare poco nel momento in cui non ci sono conclamati problemi di ordine pubblico da parte di persone che soffrono di fragilità economiche e non hanno un tetto dove dormire. Già in passato, gli assistenti sociali del Comune avevano provato più volte degli approcci offrendo soluzioni di ricovero all’interno di strutture pubbliche. Inutilmente.

«L’amministrazione», spiega l’assessore Zuin, «continua da un lato un’operazione di rispetto del decoro e pulizia degli ambienti ad accesso pubblico, e dall’altro ad allontanare gli sbadati e a fornire assistenza a coloro che vogliono intraprendere un percorso diverso con i servizi sociali, anche se molte volte la loro è proprio una scelta di vita. Questo è un enorme problema sociale che cerchiamo ogni giorno di affrontare. Le “armi” sono un po’spuntate perché gli sbandati si possono allontanare, ma non sono perseguibili se non commettono reati. Per i senza tetto, che fanno di questa modalità una scelta di vita, molte volte è difficile fargli accettare una vita diversa più decorosa e assistita, nonostante gli sforzi dei nostri servizi sociali. Proseguiamo comunque in questa azione»