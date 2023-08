Gratta e vince mezzo milione: caccia al fortunato a Porto Santa Margherita

La fortuna bacia Porto Santa Margherita con un gratta e vinci da 500 mila euro alla tabaccheria "Bacco e Tabacco". Nei giorni che si avvicinano al Ferragosto, una bella sorpresa per la località turistica che festeggia la vincita record. Giovedì è stata organizzata una piccola festa in corso Pisa 13, dove si trova la tabaccheria e bar "Bacco e Tabacco".

Il fortunatissimo cliente ha acquistato nell'esercizio di Porto Santa Margherita un Gratta e vinci "Miliardario" da 5. La conferma della vincita è appena arrivata, anche se la giocata risale al 19 luglio scorso.

Nessun sospetto sul vincitore. I gestori del bar tabacchi non hanno la più pallida idea di chi possa essere. I clienti ritengono che sia un turista, ospite della località, ma non è detto che si tratti di un cliente affezionato che è rimasto per ora nell'anonimato e senza alcuna intenzione di farsi scoprire. Finora non si è comunque fatto avanti alcuno a rivendicare la bella vincita che se non cambia la vita, anche se poco ci manca.

«E' sicuramente una bella somma» hanno commentato ieri i titolari non appena avuta conferma del gratta e vinci da 500 mila euro «in passato abbiamo già avuto qualche vincita abbastanza importante, ma sempre nell'ordine dei mille euro e non di più. Non sappiamo chi possa essere il fortunato vincitore, ma per ora qui non si è fatto vivo nessuno».

La tabaccheria è stata rilevata due anni fa e i nuovi gestori hanno aggiunto anche l' attività di bar oltre ai tabacchi. In questi giorni l'attività è aumentata molto anche perchè a Porto Santa Margherita stanno arrivando gli ospiti del Ferragosto e soprattutto molti proprietari di appartamenti. Porto Santa Margherita è una frazione di Caorle, anche se ha una sua propria identità e vuole tornare ai fasti degli anni '80 quando aveva la darsena più grande in Europa ed era considerata una delle perle del litorale con un turismo molto esclusivo. Ci sono ben 7 mila appartamenti e 1500 parcheggi, solo 400 dei quali a pagamento. Una località turistica con piste ciclabili e tanti locali affermati tra pizzerie e ristoranti.

Il sindaco di Caorle, Marco Sarto, ha appena incontrato il presidente dell'associazione proprietari di appartamenti, Lauro Catto, al Terrazza Mare. E assieme hanno gettato le basi per il futuro. L'obiettivo del rilancio potrebbe partire dalla darsena di proprietà privata, iniziando un dialogo con l'amministrazione comunale. Il Comune ha anche annunciato i prossimi lavori per la nuova rotatoria di ingresso alla località turistica dalla provinciale, mentre saranno avviati, il prossimo anno, anche i lavori per il recupero della dismessa area ex Garuda davanti al lungomare.