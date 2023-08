Maxi schermi a Mestre per l’addio oggi a don Armando Trevisiol. «Quando si inventò le chierichette...»

Maxi schermi, diretta e servizio d’ordine per i funerali di don Armando Trevisiol. Si svolgerà questo pomeriggio alle 15, nella chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, la cerimonia di addio al sacerdote che ha reso Mestre un luogo accogliente per anziani e poveri, realizzando un impero della carità che solo la città di Venezia può vantarsi di avere.

Giovedì pomeriggio l’ultimo saluto nella camera mortuaria dell’obitorio, poi la bara è stata chiusa. Verrà portata in chiesa venerdì mattina, poco prima delle 10, perché le persone possano sostare in preghiera e salutare per l’ultima volta l’ex parroco di Carpenedo, presidente onorario dei Centri Don Vecchi, fino all’anno passato delegato della Pastorale del lutto della terraferma.

I volontari dell’emporio solidale e del prossimo coordineranno l’afflusso delle persone. Sarò presente la Protezione civile. Ieri il sopralluogo del direttore generale del Comune, Morris Cerron, per pianificare la logistica. Si potrà rimanere raccolti in preghiera fino alle 14, a quell’ora la chiesa verrà chiusa per la preparazione della cerimonia. Le esequie verranno celebrate dal Patriarca, Francesco Moraglia, assieme ai sacerdoti che vorranno concelebrare assieme a lui, tra cui il parroco don Gianni Antoniazzi e don Roberto Trevisiol, fratello di don Armando. Alle 14.30 si comincerà a fare entrare le persone. Ci saranno dei posti riservati ai familiari e alle autorità, così come ai residenti dei Centri Don Vecchi, specialmente i più fragili, che avranno la priorità e potranno rimanere seduti. I volontari dell’associazione Il Prossimo faranno un servizio d’ordine. Sarà installato uno schermo fuori dal sagrato e probabilmente anche uno all’ex cinema Lux. Il funerale sarà trasmesso in diretta da Antenna 3 e Canale 10.

È prevista la presenza della giunta comunale quasi al completo. E c’è chi ricorda alcuni dei tantissimi aneddoti che hanno segnato il suo cammino. Come quando creò, sempre a Carpenedo, il più grande gruppo di chierichetti, ben 100, non solo maschi: fu il primo a sdoganare anche le “chierichette”, quando ancora non era un’usanza consolidata. Nel suo appartamento ne conservava una foto e, quando passava, li accarezzava.

Ci saranno anche loro all’addio, cresciuti. E ci saranno anche gli alunni incontrati sui banchi di scuola del Volta, delle magistrali, del Pacinotti e alle scuole commerciali, durante gli anni di insegnamento.

«Con don Armando Trevisiol se n’è andato un sacerdote sempre attento ai più deboli, agli ultimi», ha detto ieri il presidente della Regione, Luca Zaia. «Sua è stata l’idea di dedicare una “casa” agli anziani che oggi è un fiore all’occhiello per l’assistenza sul territorio. Per il suo impegno è stato insignito anche del titolo di Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica. Grazie per quanto ha fatto, a Venezia e al Veneto mancherà».