Trovata morta in piazzale Cialdini a Mestre, è mistero

È stramazzata al suolo, all’improvviso. Di lei, per ora, si sa solo che è una donna quarantenne di origine africana, ma è ignota la sua storia.

La tragedia si è verificata giovedì mattina in piazzale Cialdini a Mestre, in quel fazzoletto di terra con qualche albero, sul lato nord, all’angolo con via Colombo. Un posto dove, nei giorni di grande caldo, trova ristoro e tregua dal sole anche qualche persona senza fissa dimora. Giovedì mattina, nel solito viavai di pendolari e turisti che salivano e scendevano dagli autobus e dal tram del piazzale, la donna avrebbe avuto una improvvisa crisi respiratoria.

Così è parso, almeno, alle persone che hanno assistito alla scena.

E che, dopo un primo momento di paura, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto i medici del Suem arrivati con l’ambulanza dalla centrale operativa del Terraglio, e i poliziotti della Squadra Volanti. Mentre la polizia ha isolato la zona verde - proprio dietro la pensilina dell’autobus sul lato nord - con il nastro bianco e rosso, il personale sanitario ha cercato di rianimare la donna, ma per le non c’è stato nulla da fare. Inutile ogni tentativo da parte dei medici.

Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, forse un infarto - ed è sicuramente escluso il coinvolgimento di altre persone - anche se il pubblico ministero di turno, Stefano Buccini, informato del decesso dalla polizia, potrebbe decidere di eseguire l’autopsia per cercare di capire le cause del decesso e fare chiarezza sulla dinamica. Escluso che la donna possa essere stata vittima di un colpo di calore perché ieri la giornata era mite.

Quel che giovedì si stava cercando di capire è se soffrisse di qualche patologia particolare capace di provocare la crisi. Certo è che per la donna non c’è stato nulla da fare e inutili sono stati tutti i tentativi di soccorso in una mattinata che, per i tanti pendolari dell’area di interscambio, usata per raggiungere Venezia e Marghera, sembrava una giornata come le altre. Del decesso è stato informato anche il Comune ma la donna risulta al momento sconosciuta ai servizi sociali.

E’ toccato alla polizia il compito di cercare di rintracciare i familiari per dare loro la triste notizia della morte della donna.