Da Cassa Depositi e Prestiti 42 milioni per il Bosco dello sport a Venezia

Contribuire a realizzare il progetto del "Bosco dello Sport" a Venezia, per la realizzazione di un polo di aggregazione sportiva e sociale dove convivano eventi sportivi con musica, cultura e percorsi educativi. Sono questi gli obiettivi del finanziamento da oltre 42 milioni di euro concesso da Cassa Depositi e Prestiti al Comune di Venezia.

Gli impianti si sviluppano all'interno di un'area di 110 ettari, di cui 73 destinati a bosco. Il finanziamento di Cdp è addizionale alle risorse del Piano Nazionale Complementare, del Fondo Opere Indifferibili, oltre a quanto messo a disposizione dal Comune stesso. L'operazione risulta pienamente in linea con il Piano Strategico 2022-2024, che punta a uno sviluppo inclusivo e sostenibile, anche attraverso il potenziamento delle infrastrutture sociali innovative.

In particolare, il sostegno di Cdp è diretto alla costruzione di un'arena polivalente per gli eventi sportivi al coperto e per gli spettacoli, in grado di ospitare fino a 10.000 persone. La struttura è concepita come parte integrante del progetto complessivo di riqualificazione di Tessera.