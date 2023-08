Auto in un fossato a Ceggia, esce illeso

Nella serata di venerdì 11 agosto i vigili del fuoco di Mestre sono dovuti intervenire per recuperare un’auto finita in un fossato a Ceggia. Sul posto anche la polizia locale, l’autogru per recuperare la vettura e un’ambulanza.

A far preoccupare i soccorritori, infatti, era la possibilità di trovare feriti a causa dell’incidente. Fortunatamente, il peggio è stato scongiurato e, il personale medico ha potuto vedere la persona alla guida uscire dall’abitacolo sulle proprie gambe, illesa.

La polizia sta ora accertando le cause dell’incidente, per capire quale sia stata la dinamica che abbia portato l’auto a finire nel fosso, se una velocità eccessiva o altro.