Mestre, commozione e un lungo applauso per l’addio a don Armando

Don Armando Trevisiol è riuscito, da morto, nel miracolo di riunire nella chiesa di Carpenedo il più alto numero di sacerdoti attorno a un altare, che non si vedeva a Mestre dai tempi delle messe di San Michele celebrate dal patriarca Marco Ce'.

Ma, in chiesa, c'era soprattutto il suo esercito, le tante persone che nella sua lunga vita di sacerdote hanno imbracciato la causa degli ultimi, quella che lui ha segnato.

Mestre, l'ultimo saluto a don Armando Trevisiol: la messa

C'erano tutti, sono arrivati in carrozzina, trasportati dai pulmini dell'Avapo, dalle associazioni di volontariato che si sono messe a disposizione: anziani, malati, persone che non uscivano dai Centri e dalle case di riposo da anni. Ma che per lui hanno fatto un'eccezione nonostante la fatica e le difficoltà.

Alle 14 fuori dalla chiesa, c'erano decine di persone che chiedevano di aprire. Nelle prime file i fratelli e le sorelle del sacerdote, primo di sette, il primario di geriatria dell'Angelo, Ernesto Rampin, che si è preso cura di lui negli ultimi mesi. Davanti alla bara suor Teresa Del Buffa. E poi i volontari del Prossimo e della Carpinetum, tutti con la giacchina fluorescente gialla, e della Croce verde.

Per primo ha preso la parola il fratello, don Roberto Trevisiol, che ha ricordato don Armando tra le lacrime. Prima ancora che terminasse, quando ha raccontato di come il vulcanico fratello ha sofferto negli ultimi tempi, quando gli era stato tolto il ruolo di cappellano del cimitero di Mestre, è partito un lungo applauso, che sembrava non finire più.

"Don Armando officiava per persone che non avevano un soldo e un parente in terra. Ma anche questo gli fu tolto. É allora che il leone ha perso la forza".

Il Patriarca ha ricordato le sue opere di carità, le sue azioni, il primo incontro con lui a Zelarino e gli ultimi giorni di vita. Sottolineando la sua richiesta, lasciata nel testamento spirituale, che non fossero cantate le sue gesta, ma che la funzione fosse semplice e asciutta.

"Don Armando ha amato i suoi poveri così com'erano e ha amato il bello. Desiderava la la povertà fosse dignitosa e sempre accompagnata dal bello, e i Centri da lui creati dicono anche questo. Arrivederci nel Regno di Dio, don Armando, dove non conta ciò che gli altri dicono di noi, ma quello che noi siamo per quello che abbiamo fatto e per come lo abbiamo fatto davanti a Dio, dove verità e amore saranno una cosa sola".

In chiesa é stata data lettura del testamento spirituale del sacerdote, scritto nel 2014, in cui salutava tutti coloro che gli avevano voluto bene e dava l'addio a chi lo amava, testamento stampato e distribuito a tutti fuori dalla chiesa dai volontari.

Al termine della celebrazione i discorsi di Edoardo Rivola, vicepresidente della Fondazione Carpinetum, e del presidente Andrea Groppo. "Oggi don Armando ci consegna il testimone per continuare la sua strada segnata dal Vangelo. Lo dobbiamo a don Armando e lo dobbiamo agli anziani e giovani che hanno bisogno del nostro aiuto" ha detto Groppo. Il segretario del patriarca ha letto i messaggi arrivati dal cardinal Angelo Scola, dal vescovo di Vicenza, Beniamino Pizziol e dal presidente della Regione, Luca Zaia.