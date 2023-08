Morta dopo il ricovero in ospedale: s’ipotizza l’omicidio colposo

Una donna di 78 anni viene ricoverata per un’infezione alle vie urinarie e dopo due settimane la dimettono, ma a distanza di soli sei giorni muore all’ospedale di Dolo.

La Procura di Venezia, ha aperto un procedimento penale con l’ipotesi di reato di omicidio colposo in ambito sanitario, al momento contro ignoti, per il decesso di Loredana Carabellese, 78 anni avvenuto all’ospedale di Dolo il primo agosto.

La denuncia

L’anziana, come riportato in una denuncia dei familiari il 10 luglio era stata portata in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Dolo in seguito a forti dolori addominali e dolori nell’urinare. «Gli esami ematochimici e colturali a cui era stata sottoposta», riferisce Studio 3 A a cui la famiglia sui è rivolta, «erano risultati positivi ad alcuni batteri. La paziente era stata quindi ricoverata in Geriatria per le cure del caso e gli accertamenti, che avevano rivelato anche uno scompenso tiroideo, trattato con un farmaco a base di ormoni.

Il 26 luglio i medici del reparto, ritenendo che le condizioni dell’anziana fossero migliorate, hanno quindi deciso di rimandarla a casa, ma la donna, non riusciva più a camminare né a reggersi in piedi, era disorientata, non era neppure più in grado di deglutire il cibo.

Nella tarda mattinata del primo agosto, quindi, i figli hanno deciso di chiamare il 118 e la settantottenne è stata nuovamente trasportata al pronto soccorso di Dolo, ma questa volta in condizioni critiche, al punto che, purtroppo, nel pomeriggio di quello stesso giorno è deceduta per verosimile “shock settico”, a quanto i medici hanno riferito ai congiunti».

L’inchiesta

Il Sostituto Procuratore di Venezia che ha aperto un fascicolo contro ignoti, posto sotto sequestro e acquisito tutte le cartelle cliniche e disposto l’autopsia sulla salma. L’incarico è stato conferito lunedì 7 agosto, in Procura a Venezia, al consulente tecnico medico legale dottoressa Alessia Viero, che dovrà accertare le cause del decesso. La dottoressa Viero mercoledì 9 agosto ha proceduto all’accertamento tecnico non ripetibile all’obitorio dell’ospedale di Dolo.

La posizione dell’Usl 3

Dalla direzione dell’Usl 3 serenissima arriva una prima risposta. «La direzione dell’ospedale», spiega l’azienda sanitaria, «è come sempre a disposizione ed è direttamente impegnata a fare piena luce sul decesso. Ha già provveduto alle verifiche interne per appurare la completa e corretta gestione della paziente durante il ricovero e alla dimissione, e collabora ad ogni ulteriore indagine delle autorità competenti, tra cui innanzitutto l’autopsia, perché si possano individuare le cause del decesso» .