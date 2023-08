Morto don Trevisiol. Il suo testamento: "Agire oggi per il prossimo senza perdere tempo"

Don Armando Trevisiol, il vulcanico fondatore dei Centri Don Vecchi e di tante altre attività caritatevoli morto mercoledì 9 agosto, in occasione della sua festa dei 90 anni aveva spiegato la sua semplice filosofia di vita: "Gli unici giorni in cui non possiamo fare niente sono ieri e domani. Quindi non rimurginiamo sul passato e non sogniamo e basta, ma agiamo concretamente non appena possiamo per aiutare gli altri"

