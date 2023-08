Venezia, ordinanza anti movida per tutto settembre. L’ira dei residenti: «Non risolve i problemi»

Non c’è pace, per quanti abitano sopra bar e locali aperti fino a notte fonda: non vi è modo di far conviver e il diritto al riposo degli uni con quello al divertimento degli altri, soprattutto quando quest’ultimo tracima in grida moleste, calli trasformate in wc a cielo aperto, risse, spaccio.

Così, se da una parte, l’assessore Sebastiano Costalonga annuncia che sarà prorogata a tutto settembre - con la prospettiva di approvarne poi una definitiva in giunta - l’ordinanza estiva sperimentale “anti-movida” che ora limita alle 2 di notte l’orario di apertura dei locali, pone lo stop all’1.30 alla vendita di alcolici e alle 11 zittisce la musica; dall’altra, il Comitato Danni da Movida risponde picche e di quell’ordinanza chiede il ritiro, rifiutandosi in caso contrario di incontrare l’assessore Costalonga, che per domani aveva invitato i residenti per un confronto.

«Non possiamo accettare un’ordinanza che non solo non ha risolto il problema del caos notturno e non dà respiro ai veneziani, che alle 2 di notte hanno diritto di dormire da un pezzo, ma che suona come una presa in giro, visto che viene applicata solo in alcune zone della città, quelle più calde della vita notturna, da Santa Margherita agli Ormesini, ma non si cura di chi abita in altre zone di Venezia e che subisce ogni sera la molestia di locali che chiudono all’alba, le grida di ubriachi, il degrado», dice decisa Martina Zennaro, portavoce del Comitato Danni da Movida, «per questo finché non sarà ritirata l’ordinanza non incontreremo l’amministrazione: il problema dev’essere affrontato per tutta la città e in maniera diversa».

Sì, ma come? «Ad esempio, chiudendo a mezzanotte i plateatici all’aperto. Ricordo che l’articolo 65 del regolamento di Polizia urbana di Venezia, sul tema del “disturbo della quiete e del riposo” dice che è vietato turbare in qualsiasi modo la quiete e il riposo delle persone con rumori, suoni, canti e spettacoli dalle 23 alle 8. le regole ci sono e vanno fatte rispettare: a Torino il Tribunale ha condannato il Comune a risarcire i residenti, a Brescia è stata attivata una class action, a Jesolo ci sono divieti. Venezia di notte diventa una pattumiera. Ce lo dicono le molte adesioni velocemente arrivata alla nostra nuova pagina Facebook, i contatti con i Comitati residenti del Ghetto e dei Bari, fuori dalle strade della movida individuate dall’ordinanza, ma non per questo con meno problemi».

L’assessore al commercio Sebastiano Costalonga, da parte sua, si dice «dispiaciuto che non ci sia stata la volontà di incontro con l’amministrazione da parte dei Comitati», convinto che l’ordinanza sia un punto di mediazione tra il diritto al riposo, quello alla libera impresa di chi gestisce un locale e il diritto a rilassarsi dei clienti, dichiarandosi comunque aperto al confronto su possibili correzioni al testo.