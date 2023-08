Il ricordo del nipote don Vigani «Con don Armando se ne va l’ultimo parroco di Mestre, battitore libero di Dio»

«Con don Armando se ne va l’ultimo parroco di Mestre, battitore libero, ma solo di Dio».

Don Sandro Vigani, già direttore di Gente Veneta e nipote di don Trevisiol, ricorda con le lacrime agli occhi lo zio: «Mestre ha avuto molti parroci bravi, ma alcuni ne hanno interpretato la sua anima e la sua identità, penso a monsignor Vecchi, a monsignor Angelo Centenaro, a don Franco De Pieri. Don Armando ha amato Mestre, la sua gente, la sua città».

Aggiunge: «E’ stato spesso criticato per essere un libero battitore, ma non lo è mai stato: è stato un battitore per Dio e per la chiesa, non amava le sovrastrutture, le istituzioni, soprattutto quando le istituzioni erano lontane dalla realtà. Ma aveva una passione sfrenata per la Chiesa, la sua disciplina è stata rispettosissima della Bibbia, del Vangelo. Ha amato la gente e amare la gente vuol dire qualunque persona, come indica Papa Francesco, che don Armando amava molto. E’ stato aperto e accogliente nei confronti dei poveri, ha realizzato Ca’ Letizia, i magazzini solidali, ma non perché avesse un’idea romantica o politica della povertà, ma perché i poveri, di cui conosceva tutte le sfumature, sono persone. Nella sua vita ha “offerto lavoro” a decine, centinaia di volontari, persone normali, ma anche a direttori di banca a cui ha fatto la proposta di cambiare vita “venite con me”. Anche non credenti che ha indirizzato all’impegno sociale».

Ricorda: «Quando sono nato era già prete e un po’ alla volta ho creato con lui un rapporto di amicizia. Quando sono diventato prete e sono andato a San Lorenzo, dove lui era stato cappellano, non condividevo alcuni suoi modi di vedere, lui non partecipava mai agli incontri dei sacerdoti, e solo dopo ho capito che aveva ragione».

E poi la bellezza, che esprimeva nelle sue strutture. «I don Vecchi sono tappezzati di pere d’arte, non sono case di riposo, perché per lui la bellezza era fondamentale. Bellezza, non ostentazione, e l’amore per la scrittura, a volte graffiante, i suoi libri. Diceva che non era mai stato in ferie, ma le sue ferie e le sue vacanze erano assaporare le cose belle e scrivere”.

Racconta ancora: «Ha avuto in mano tantissimi soldi, ma davvero tanti, ma per lui non valevano nulla. Tutti lo ricordano con le sue auto sgangherate, la sua motocicletta e il vestito lungo sotto, con la quale si spostava”. Ma era anche uno zio, un figlio, un capo famiglia: «Per noi è sempre stato un punto di riferimento, che oggi perdiamo, era colui che univa la famiglia, ha sempre avuto una marcia in più. A me manca un amico, ora. A Mestre un padre».

A ricordarlo, don Fausto Bonini, già arciprete del Duomo di Mestre: «Per me è stato un grande, Mestre non può dimenticare quanto ha fatto: non lascia solo buoni pensieri, ma delle cose, quindi ci lascia soprattutto la voglia di continuare nel solco delle sue opere. Quando c’è stato il bicentenario del Duomo, abbiamo scelto con la Fondazione di dare un premio a don Armando, era il 2005, da quella data in poi ha continuato a realizzare di tutto, e ci lascia una eredità piena, da mettere nelle nostre mani».

Continua: «E’ stato mio cappellano ai Gesuati e mi ha avviato alla lettura di scrittori importanti, come Primo Mazzolari, io allora avevo 14 anni. E poi l’ho ritrovato a Mestre, quando sono diventato parroco del Duomo e lui era già a Carpenedo. E in quegli anni macinava idee, progetti che realizzava, spronandoci anche quando la strada era in salita. Era prepotente, quando vedeva una cosa che riteneva giusta, lui voleva che tutti lo seguissero. Qualche eccezione alle regole l’ha fatta, ma per il bene. Era restio, quando lo si voleva indicare come un personaggio importante. Ma questa è stata la sua fortuna, perché ha imposto alla città di Mestre di prendere una strada giusta e amorevole verso chi vive nel bisogno, riuscendo a mettere insieme la piccola buona volontà che c’è in ogni di noi, per trasformarla in scelte concerete: basta che ci guardiamo attorno, don Armando lo sentiremo sempre presente in tutto quello che ha fatto, ci ha stimolato a vivere nel rispetto reciproco e nell’amore di chi è nel bisogno».

Dalle montagne prega per lui Don Ettore Fornezza: «Don Armando con tutte le sue opere ha dato la possibilità a tante persone abbandonate e senza famiglia di avere un posto, un letto, una casa, una stanza, dove poter essere accolte e amate. Era più che un prete di campagna come amava definirsi lui, era un curato che sapeva curare le anime e sapeva anche realizzare i grandi progetti senza avere in mano nulla. La provvidenza a lui ha dato tutto, per realizzare quanto ha saputo fare a Mestre e ovunque abbia impiantato i centri Don Vecchi, intitolati al suo ex parroco, da cui ha imparato la carità e l’amore per i più poveri». Chiude: «Giovedì dirò la messa in suffragio nella chiesetta di Ghisel, a Cencenighe agordino con tutti i giovani».

Lungo il messaggio di cordoglio del sindaco, Luigi Brugnaro: «La scomparsa di don Armando Trevisiol è un grave lutto per tutta la Città di Venezia. Una morte che mi colpisce e mi addolora e che lascia un vuoto profondo. Don Armando è stato un vero innovatore, che ha dedicato la sua vita agli altri, a insegnare i valori della vita ai giovani, ad aiutare i più deboli, i meno abbienti, gli ultimi e soprattutto gli anziani. I quasi 70 anni di vita sacerdotale, don Armando li ha spesi per il prossimo, come una missione da portare avanti giorno dopo giorno».

E ancora: «Don Armando Trevisiol era un prete che dava tutto sé stesso per gli altri. Ci resterà il suo esempio di aver donato molto più di quello che ha ricevuto. L’ultima volta, l’avevo incontrato il giorno del suo compleanno per fargli gli auguri di persona. Anche in quell’occasione non aveva smesso di raccontarmi dei nuovi progetti che stava elaborando, delle nuove sperimentazioni per il futuro dei giovani e delle persone più in difficoltà. Venezia ha perso un sacerdote e un grande uomo, ma sono convinto che continuerà ad aiutarci lassù dal Cielo».

Gianfranco Bettin: «Don Armando Trevisiol è stato una grande figura della Chiesa e della città, con lo sguardo rivolto al cielo e alla terra, alla fede e alle opere. Ho avuto modo, nell’amministrazione, di collaborare a lungo con lui e, ancora più lungo, di interloquire personalmente: un’esperienza preziosa per l’amministrazione, inestimabile per me. Insieme ad altre grandi figure della Chiesa veneziana, come monsignor Valentino Vecchi e don Franco De Pieri, è stato un costruttore innovativo, lungimirante e coraggioso della città moderna. Se in questi tempi difficili cerchiamo idee e forza, volontà e ispirazione per migliorarla è anche a queste generose e illuminanti eredità che dobbiamo guardare».