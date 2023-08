Bevono con il caldo. Tre persone in coma, salvate con l’elisoccorso

Due persone ricoverate in Rianimazione, mentre la terza meno grave si trova nel reparto di medicina. Si tratta di due uomini e di una donna, trovati privi di coscienza ieri intorno a mezzogiorno e mezzo, tra le dune della pineta degli Alberoni.

Tutti e tre avevano ecceduto con l’alcol. Per il momento non sono stati identificati in quanto non avevano con sé documenti. Per soccorrere sono intervenuti l’elicottero e personale del Suem a bordo del quad.

A vedere le tre persone distese a terra che non davano segni di vita è stato un passante che stava passeggiando in pineta. Visti i corpi ha immediatamente chiamato il 118 descrivendo il punto dove le persone si trovavano. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia. I

ndividuato il posto, il primo equipaggio dei sanitari è intervenuto con il quad per raggiungere le dune. Vista la situazione e il fatto che a loro disposizione avevano solo una barella e l’ambulanza si sarebbe fermata troppo distante i sanitari hanno chiesto l’intervento dell’elicottero. Il medico e l’infermiere sono stati calati sul punto d’intervento impiegando delle funi.

Intervento visto da parecchie persone attratte dall’arrivo del velivolo giallo.

Una volta raggiunti i tre, i sanitari hanno cercato di capire le loro condizioni. All’apparenza due sembravano in overdose da sostanza stupefacente e quindi il medico ha usato il narcan. Ma i due non hanno risposto. Si tratta di un uomo sui 60 anni e di una donna di 50. Mentre un terzo uomo dall’apparente stessa età del primo era cosciente anche se non riusciva a rispondere alle domande dei sanitari.

I primi due sono stati ricoverati in Rianimazione mentre il terzo in medicina. Col passare delle ore il quadro clinico si è chiarito maggiormente. Tutti e tre avevano esagerato con l’alcol e primi due anche con sostanze stupefacenti.

Per questi due la prognosi rimane riservata e sono gravi. Per il momento non sono in grado di rispondere alle domande di sanitari e poliziotti che cercano di far luce su quanto accaduto tra quelle dune.

Per arrivare alla loro identificazione la polizia ha deciso di utilizzare le impronte digitali. I tre da qualche giorno si vedevano al Lido, quasi sempre seduti sulle panchine intenti a bere alcolici.