Libri, vestiti, spesa e mobili: a Venezia la solidarietà si baratta

I momenti bui - prima dell’Acqua Granda, poi della pandemia - sono passati, ma la solidarietà continua ad essere al centro dell’attività della tabaccheria di Ennio Zane in campo Sant’Agostin, a San Polo. Lo spazio solidale – così si chiama l’angolo ricavato da un’ex sala slot, con l’acqua alta del 2019 – è ormai un punto di riferimento per la comunità.

«Non mi piaceva vedere le persone che perdevano tutto giocando», spiega Zane, da lì l’idea di convertire lo spazio in qualcosa che potesse fare del bene agli altri. Tutto nasce con l’acqua granda e il bisogno di elettrodomestici.

«Si era creato un circuito virtuoso, li consegnavamo in barca a chi ne aveva bisogno», continua Zane, spiegando che con il Covid l’attività è diventata sempre più strutturata e la spesa solidale è diventata una delle iniziative principali.

«Ogni settimana consegnavamo a circa 15 persone generi alimentari, erano soprattutto persone che lavoravano nel turismo e si sono trovate in estrema difficoltà».

Per riuscire nell’impresa di aiutare i cittadini in difficoltà, circa 10 volontari si erano resi disponibili. «Tutte persone che avevano perso il lavoro», precisa il proprietario della tabaccheria.

Così, in un momento di difficoltà generalizzata, tutti avevano cercato di dare il proprio piccolo contributo per aiutare gli altri.

Zane sottolinea anche come, spesso, chi si trova in una situazione di bisogno è frenato dalla vergogna e dalla riservatezza e fa fatica a chiedere aiuto. Per evitare ciò l’Angolo del riuso solidale si basa sul baratto, in modo che le persone si sentano parte di una rete di reciprocità, e non di carità. «Dopo il Covid, il bisogno di generi alimentari è venuto meno e, ad oggi, lo spazio è diventato sempre più una libreria solidale».

Resta attrattiva anche la parte dedicata all’abbigliamento, che suscita grande interesse da parte dei giovani, vicini al concetto dell’usato. «I libri, di qualsiasi genere, vengono scambiati in maniera importante e fuori dal negozio c’è una casetta di book crossing, anche quella molto apprezzata».

Ad affacciarsi allo spazio sono cittadini e cittadine di ogni età, e nel frattempo l’Angolo è diventato non solo solidale ma anche sociale, con il divano attorno al quale si radunano sia giovani che anziani, dando così vita ad un dialogo intergenerazionale.

«È bello vedere persone sole, di una certa età, raccontare agli universitari le loro storie». Così, gli stralci di una Venezia che non esiste più, continuano a essere tramandati alle generazioni più giovani.

L’ultima novità dello spazio, riguarda lo scambio dei mobili. «Sempre più persone ci chiedevano se accettassimo anche pezzi d’arredamento, ma lo spazio è poco. Così abbiamo iniziato a gestire lo scambio tramite la nostra pagina, con un certo successo».

Zane racconta che sono diversi anche gli studenti che usano la pagina per cambiare il letto o altri elementi delle case in cui sono in affitto, non sempre in ottime condizioni. L’Angolo del riuso solidale permette non solo di aiutare chi si trova in una situazione di difficoltà economica, ma anche di ridurre gli sprechi nell’ottica di sostenibilità ambientale. E, non da ultimo, dà origine a un circolo di generosità diffusa, dove ogni cittadino può fare qualcosa per aiutare gli altri.