Venezia, sessantenne sfrattato: «Chiedo solo una casa dopo 8 anni di promesse»

È rimasto senza casa un sessantenne veneziano residente a San Lio. Lo scorso giovedì gli operai hanno murato la porta dell’appartamento del Comune che aveva occupato dopo che il suo, al piano terra della stessa palazzina in Corte Veniera, era stato invaso da oltre un metro di acqua, con l’acqua granda del 2019.

Non solo, circa 8 anni fa l’Usl 3, dopo una perizia dell’appartamento, aveva rilasciato un certificato di inagibilità per le condizioni insalubri del locale. Tuttavia, il Comune non gli ha mai assegnato un altro alloggio. C’era la promessa di una casa alla Giudecca, ma le chiavi in mano all’uomo non sono mai arrivate.

In segno di protesta, il 60enne aveva deciso di smettere di pagare il canone d’affitto, motivo per cui riceve diversi avvisi di sfratto.

Così, ad oggi, l’uomo ha 8 anni di morosità da pagare alla pubblica amministrazione e questo l’ha portato a perdere il proprio diritto di avere una casa. Il Comune, infatti, aveva promesso un’abitazione al veneziano, «all’interno di un percorso di legalità», ovvero con il pagamento della morosità e del canone concordato.

Ma, dal canto suo, il 60enne è sempre andato avanti convinto della propria idea: «Finché non mi danno una casa, io non pago. Sono anni che aspetto, occupare l’appartamento al piano di sopra era l’unica cosa che potessi fare, dopo l’acqua alta, considerando le condizioni del mio».

Dopo l’ennesimo sfratto, non potendo passare da un divano all’altro, ospite degli amici, era tornato a San Lio dove, però, sono arrivati anche gli operai che gli hanno murato la porta.

Per il Comune, l’uomo potrebbe andare a vivere dalla madre, a pochi passi dal suo ex appartamento, ma lui scuote la testa, «Ho sessant’anni, perché non posso avere un’abitazione?». Mattoni e cemento segnano la fine della vita in Corte Veniera. Dall’altra parte, tutti i suoi effetti personali. «Chiedo solo una casa, ora sono un senzatetto nella mia città».