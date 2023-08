Corsa contro il tempo da Fossò a Fiesso d’Artico per riparare i danni alle scuole

E’ corsa contro il tempo a Fossò, Stra, Dolo, Camponogara e Fiesso d’Artico per poter mettere in sicurezza le scuole pubbliche che nelle scorse settimane sono state lesionate dalla furia del maltempo, soprattutto a causa di chicchi di grandine grandi come palline da golf cadute sui tetti.

A Stra i danni maggiori. Il Comune con il sindaco Caterina Cacciavillani sta cercando di fare il possibile affinché gli istituti scolastici partano regolarmente con settembre. «L’edificio che ha registrato più danni in assoluto», spiega la sindaca di Stra, «è la scuola elementare don Orione del capoluogo. Qui oltre che alle tegole è stato lesionato anche il cappotto e piove dentro. Stiamo facendo il possibile per evitare disagi agli alunni che cominceranno le lezioni fra poco più di un mese e cioè il prossimo 13 settembre. L’idea è quella di far partire in anticipo dei cantieri per l’efficientamento energetico che erano già in programma. Danni ne abbiamo anche in tutte le scuole del territorio (elementari e medie nella frazione di San Pierto e Paluello) ma meno gravi. I danni alle strutture pubbliche a Stra vanno da 2 a 2,5 milioni di euro. Quelli riguardanti le scuole di aggirano sugli 800 mila euro.

A Fossò la situazione è pesante ma, assicura il vicesindaco Susanna Calore i lavori saranno sicuramente portati a termine prima della fine dell’estate.

«Grossi problemi si sono registrati», dice Calore, «alle scuole elementari Guglielmo Marconi e alle scuole medie Galileo Galilei. Qui fortunatamente erano già in corsi dei lavori in questo caso proprio al tetto, e così non è stato difficile spiegare alla ditta già incaricata che sarebbe dovuta intervenire anche per sistemare le tegole spaccate dal maltempo. Alla media Galilei infatti purtroppo con le piogge degli ultimi giorni a causa di infiltrazioni ha piovuto dentro».

A Fiesso , Camponogara e Dolo i primi cittadini e gli uffici tecnici in queste settimane hanno fatto decine di sopralluoghi per mettere in sicurezza le scuole colpite dal maltempo. «I danni alle scuole», dice il sindaco Marco Cominato, «sono stati grandi, ma abbiamo già fatti sopralluoghi e valutazioni. Pensiamo che tutto con il mese di settembre sarà perfettamente in ordine».

Situazione complessa anche a Camponogara, ma anche in questo caso gli uffici tecnici e il Comune così dopo aver visionato i danni alle scuole del capoluogo e delle frazioni di Prozzolo, Campoverardo, Calcroci e Premaore stanno correndo ai ripari stilando una lista di lavori da fare urgentemente.

I danni provocati dal maltempo del fortunale dello scorso 19 luglio e dei temporali dei giorni successivi alle strutture pubbliche in tutti i Comuni colpiti del comprensorio ammontano a 15 milioni di euro.