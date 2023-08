A Bibione ecco i pedalò inclusivi a misura di disabili

In acqua da martedì 8 agosto i primi pedalò per i disabili a Bibione. Si arricchisce di un nuovo tassello il progetto Destination4All – destinazione per tutti, avviato ancora nel 2019. Le nuove imbarcazioni pronte al debutto mantengono le due tradizionali postazioni, una delle quali però è fornita di uno speciale pedalatore a mano che permette di generare il movimento attraverso l’uso delle braccia.

In questo modo, la persona disabile e l’accompagnatore possono procedere in perfetta sintonia e godersi attivamente l’esperienza di una gita a bordo di uno dei classici divertimenti dell’estate.

L’iniziativa nasce all’interno del Progetto di Turismo Sociale e Inclusivo del Veneto, con l’amministrazione comunale di San Michele al Tagliamento Bibione e il Consorzio Operatori Balneari, che fa parte di Confcommercio, che hanno messo a disposizione risorse e organizzazione per rendere operativo il servizio già durante quest’estate.

Il servizio sarà gratis: i pedalò sono tre e si trovano in altrettante zone individuate da est a ovest del litorale (nel tratto gestito da Bibione Mare, Villaggio Turistico Internazionale e del noleggio Frederic Rossi).

Il numero potrà crescere in base alle esigenze che si presenteranno, fanno sapere da Bibione. Flavio Maurutto, sindaco di San Michele al Tagliamento, ha sottolineato come sia «imprescindibile garantire un’ospitalità aperta a ogni tipo di esigenza. Insieme alla Regione del Veneto, a Bibione lavoriamo al progetto di “destinazione accessibile” che richiede un costante impegno nell’ottica di essere capaci di rispondere sempre meglio ai bisogni dei nostri ospiti, con e senza disabilità».

Andrea Drigo, presidente del Consorzio Operatori Balneari Confcommercio Bibione e presidente di Ascom locale: “Con l’arrivo di questi tre nuovi pedalò che il Consorzio Operatori Balneari gestirà gratuitamente per conto del Comune di San Michele al Tagliamento, Bibione fa un ulteriore passo avanti come località accessibile. È un orgoglio per noi poter contribuire allo sviluppo del progetto Bibione Destination4All per rendere la nostra località sempre più inclusiva e attenta ai bisogni dei nostri turisti”.

Che Bibione rappresenti un caso particolarmente positivo a livello nazionale e non solo (secondo un’indagine di Unioncamere su 7.173 stabilimenti balneari italiani censiti solo 650 spiagge risultano pienamente inclusive, meno del 10 per cento del totale) lo dimostrano i riconoscimenti ottenuti, la cultura dell’accessibilità che si respira nelle strutture ricettive e in spiaggia e le iniziative che si rinnovano da anni per le persone con disabilità e i loro accompagnatori.

Anche per l’estate del 2023 sono confermati il servizio di trasporto gratuito al faro di Punta Tagliamento alle persone con ridotta mobilità, alle persone anziane e a chiunque abbia difficoltà raggiungere in autonomia il faro. Con lo stesso obiettivo e sempre gratuite sono le attività di intrattenimento inserite nel progetto Sociale e Inclusivo sostenute dal Comune di San Michele al Tagliamento, tra cui pedalate e passeggiate nelle ore serali accompagnati da guide esperte, adatte anche a persone ipovedenti o cieche, ma anche giornate di immersioni subacquee e paracadutismo inclusivo in cui far sperimentare tutte le emozioni di attività sportive che di norma sono difficilmente avvicinabili da una persona con disabilità.