Mestre, aperta in sordina la moschea in via Piave. Fedeli in preghiera, nessuna protesta

Da quando è aperta, anche se la comunità mantiene un profilo basso, nessuno si è lamentato: i musulmani pregano negli orari stabiliti e non ci sono stati dissapori con i vicini. Anzi, l’obiettivo è quello di organizzare un evento, non appena sarà possibile, per aprirsi al quartiere e invitare anche le persone più “sospettose”, per far vedere che è possibile la convivenza tra il luogo di culto in centro e vicino a un quartiere “problematico” e la cittadinanza che insiste all’inizio di via Piave.

Dopo che la richiesta di sospensiva della diffida arrivata dal Comune è stata concessa dal Tar, la comunità musulmana bengalese, la più numerosa in città, ha preso a frequentare, anche se un po’ in sordina, la sala realizzata all’interno dello spazio vuoto ristrutturato al civico 17, dove molti anni fa si trovava un supermercato Pam.

Fuori c’è ancora il cartello che ricorda l’ordinanza di chiusura, ma all’interno la moschea è aperta, si entra dalla porta principale durante gli orari che vengono stabiliti ogni mese. «Abbiamo ottenuto la sospensiva da un po’», spiega Samrat Abdullah, «pertanto non ci sono ostacoli, per ora. A settembre c’è l’udienza nel merito, ma siamo fiduciosi. Per adesso stiamo lavorando sulla parte estetica».

Quindi sull’illuminazione, sull’arrivo di nuovi tappeti, sui motivi decorativi, visto che il locale, sotto il profilo estetico, lascia a desiderare e c’è ancora da fare. L’entrata è ordinata, appena all’interno c’è lo spazio dove lasciare le scarpe, tutto è realizzato secondo i dettami della fede musulmana.

«Non ci sono state proteste e lamentele, anzi vogliamo organizzare un momento per farci conoscere». Quando sarà possibile, per non creare tensioni. Ci sarà, però, da capire cosa accadrà a settembre, anche se per ora, la sperimentazione, se così si può chiamare, sembra essere positiva.

Nel frattempo i bengalesi si stanno muovendo per cercare spazi più grandi, ma le difficoltà sono parecchie. In centro è molto difficoltoso e complicato nonostante spazi sfitti ce ne siamo moltissimi. E cercare capannoni appena fuori, in zona industriale, è egualmente complicato, perché deve essere un luogo accessibile a chi non ha la macchina. I bengalesi si muovo in centro, in bici, in monopattino, prendono i mezzi pubblici. Un luogo troppo periferico non verrebbe frequentato da chi non risiede in un determinato quartiere.

Tra i problemi che presto torneranno a far discutere, ci sono anche gli spazi nel cimitero di Marghera, dove c’è un fazzoletto destinato alle sepolture islamiche, che è quasi terminato. E la comunità torna a chiedere che possa essere riservato uno spazio all’interno dei cimiteri di ogni Municipalità per i fedeli di Allah, che sono sempre di più.