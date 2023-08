A Mestre in Galleria Teatro Vecchio Fatou Diallo apre “Nuts”, il locale stile Nord Europa

Nuts Mestre sbarca in centro. C’è chi ci prova a cambiare le cose e la città. E spesso sono giovani e stranieri. In questo caso è una donna.

Fatou Diallo, trentenne senegalese, è la titolare della catena, prima in Veneto, che ha aperto in galleria Teatro Vecchio, una delle zone svuotate di attività e negozi, che sta rinascendo.

L’imprenditrice che lavorava alla stazione di Mestre, da una settimana ha aperto Nuts, un franchising stile europeo, che fa un po’ di tutto: colazioni, di grande varietà, pranzi veloci, aperitivi di ogni genere e per ogni palato. A prezzi abbordabili.

Un bancone aperto su un lato della galleria, con ciambelle e brioche da farcire in centinaia di combinazioni, come spiega bene la brochure.

«Basta pensarne una di cui si ha voglia, che sia pistacchio o cioccolato, e noi ce l’abbiamo. Granelle, smarties, nocciole, ci si può sbizzarrire» spiega. Il paradiso dei golosi. Si possono provare le crepes, i pancake, ma anche i churros che vanno tanto di moda in Spagna con la cioccolata calda a parte da intingere. E poi yogurt, tostoni salati, i bubble waffle, i nuts burger, le bowl. Con lei, dietro il bancone c’è Alfredo, che di anni ne ha 24.

«Noi su Mestre puntiamo» spiegano felici «la città si sta svegliando, basta guardare questa galleria, che piano piano si sta rianimando».

Il locale è studiato per essere aperto su quasi tutti i lati, in modo che si possa entrare, sedersi, ordinare.

Oppure rimanere in piedi al bancone, o ancora se si è di passaggio, ordinare al volo dal banco take-away e poi continuare la passeggiata con una ciambella to-go in mano, o un churros farcito per gli appassionati del genere. Ai giovani piace e i più anziani sono curiosi della novità. Non terrà chiuso ad agosto, tranne tutte le domeniche.