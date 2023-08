Meolo, l’ex base militare della Nato diventerà azienda agricola

Agricoltura biologica, campi destinati alla produzione di foraggio, ma anche sentieri e spazi per passeggiate e attività all’aperto. È un futuro green quello che si prospetta per l’ex base missilistica della Nato in località Marteggia, a Meolo. È stata pubblicata la determina di aggiudicazione provvisoria del complesso militare in disuso, un tempo denominato “Zona di lancio 56 Grit”.

Si tratta di un’area che si estende per una superficie di oltre 208 mila metri quadri. A ottenerne l’affidamento in concessione, con una durata ventennale, dietro pagamento di un canone annuale, è stato un imprenditore agricolo di Roncade, Fabio Giacomin.

Il bando

Dopo un primo tentativo lo scorso anno non andato a buon fine, perché nessun progetto era stato ritenuto sostenibile, il Comune di Meolo in primavera aveva pubblicato un secondo bando. In municipio sono giunte sei proposte di riutilizzo dell’area. Al termine della valutazione da parte di un’apposita commissione, l’offerta che ha ottenuto il maggior punteggio è stata quella di Giacomin.

Adesso, dopo le verifiche tecniche, si potrà arrivare alla firma definitiva sulla concessione.

«Al momento stiamo parlando di un’assegnazione provvisoria. Siamo in fase di definizione formale con tutti gli atti e le verifiche necessarie», commenta Daniele Pavan, sindaco di Meolo, «Ma, pur con le riserve del caso, possiamo dire che finalmente siamo a un buon punto per centrare questo risultato e chiudere questa vicenda che dura da decenni. Era un obiettivo del nostro programma elettorale e siamo soddisfatti di averlo raggiunto in tempo, come ci eravamo prefissati. Bisogna dare merito, in particolare, all’assessore Stefano Benedetti, che ha curato con gli uffici tutte le fasi dell’iter e la predisposizione delle linee guida per la valorizzazione dell’area, che poi sono state approvate in Consiglio comunale. Indirizzi che sono molto stringenti per quanto riguarda gli aspetti ambientali e agricoli a tutela di quell’area».

Solo soluzioni green

Gli imprenditori che hanno presentato le loro proposte di investimento sull’ex base si sono dovuti attenere a queste linee guida, che per il riutilizzo del sito hanno puntato su soluzioni green. In particolare, stando a quanto emerso, il progetto dell’imprenditore Giacomin punterebbe a zone per la produzione di foraggio per gli animali, aree destinate all’agricoltura biologica, ma anche spazi dove la cittadinanza possa passeggiare e stare all’aria aperta. Perché, anche se affidata in concessione, l’ex base rimane comunque un’area di proprietà pubblica.

«Speriamo di poter firmare presto l’atto di concessione, per dare inizio poi all’attività che svolgerà l’assegnatario», conclude il sindaco Pavan. Il primo passo sarà ripulire l’ex base dai rovi e dalla folta vegetazione che vi ha proliferato incolta.