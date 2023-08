Il Principato di Monaco sbarca in laguna con il suo Gran Ballo

Iniziano ad affollarsi gli appuntamenti mondani esclusivi, in coincidenza con l’80ma Mostra del Cinema di Venezia. Il 31 agosto, il Baglioni Hotel Luna si trasformerà in una quinta del principato di Monaco, per ospitare per la prima volta “Il Gran Ballo dei Principi e delle Principesse” che si svolge ogni anno a Montecarlo sotto l'Alto Patronato del Principe Alberto di Monaco e che in questo 2023 avrà anche un'edizione speciale a Venezia.

«Si tratta di un Gala raffinato e senza tempo, che riunirà membri delle case reali e principesche di tutto il mondo», promette il comunicato di presentazione, «l'élite sociale di Montecarlo ed internazionale, attori del mondo economico, celebrità, brand e una selezione di media influenti. Tutti gli ospiti vivranno una serata da principi e principesse».

Il programma della serata prevede l’esibizione di una quarantina di artisti, tra musicisti, ballerini e cantanti che animeranno questo Gran Ballo, che renderà omaggio - negli intenzioni degli organizzatori - alla città di Venezia e al Principato di Monaco. E naturalmente sontuosa si annuncia la cena, firmata dallo chef stellato Claudio Sadler.

Di rigore l’abito lungo da ballo per le signore e frac o uniforme militare per gli uomini, come richiesto dalla tradizione del Gran Ballo monegasco. La serata sarà aperta dalla banda dell’Esercito italiano, diretta dal maestro maggiore Filippo Cangiamil. Direttrice artistica della festa, la cantante lirica e ambasciatrice dell’Unicef, Delia Grace Noble.

Una parte degli introiti della serata sarà devoluto alla Fondazione Princesse Grace di Monaco, conosciuta in tutto il mondo per il sostegno a progetti umanitari a beneficio dei bambini.