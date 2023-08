Mestre sempre più insicura. E il centro lancia la provocazione: «Impedire ai non residenti di sostare qui»

«Vorrei lanciare un messaggio al sindaco a nome mio ma anche di altre negozianti e titolari di esercizi pubblici, che poi sono anche abitanti, che come me non ne possono più della situazione: metta dei cartelli in via Carducci, Querini, Felisati, dove si dica chiaro che chi non è “residente” non può sostare, sedersi e bivaccare». A parlare è G.F, che in via Carducci ci lavora e in zona risiede, ed è esasperato.

Farina per difendersi

La sua attività si trova verso la fine della via, e tutti i giorni deve convivere con quanto accade attorno a lui. Conosce polizia, carabinieri, ma non basta. «Nessuno sa cosa fare, tutti hanno le mani legate» spiega. Mostra la sua bicicletta con la quale si sposta per lavorare. «Nel cestino dietro, c’è un contenitore». Alza il canovaccio che lo copre: «Vede, questa è farina. Sa a cosa serve? Se mi aggrediscono o mi fanno del male, o vogliono denaro che non ho, io velocemente la prendo, e glie la tiro addosso. Funziona eh, glie lo assicuro».

Davanti ha una bottiglia. «Questa serve per difendermi dopo che li ho accecati se ancora non demordono. Ecco come siamo costretti ad andare in giro. Perché qui non scherzano, sanno che faccia hai, chi sei, se gli dai fastidio o gli parte l’embolo, si rischia di fare una brutta fine. E io ho famiglia».

Racconta ancora: «Alla fermata dell’autobus (quella vicina a via Felisati ndr) hanno tolto le panchine. A cosa è servito? Solo che i turisti stanchi, le mamme incinte, gli anziani, non possono più sedersi e riposarsi. Praticamente non è servito a niente. Se non a spostare il problema, quello che vogliamo è una presa di posizione forte». Quale? «Il sindaco dovrebbe mettere dappertutto dei cartelli dove sta scritto “qui si possono sedere solo i residenti”. Ecco, perché altrimenti questa gente bivacca dappertutto, stanno tutto il giorno a fianco ai negozi, con le bibite, vicino ai marciapiedi, nei sottoportici, occupano i parchetti, le aree verdi, si distendono in ogni spazio libero. Quindi basta, servono cartelli con scritto “solo residenti”. Gli altri via, non possono rimanere qui».

Boraso: «Situazione molto seria»

Ad intervenire, l’assessore Renato Boraso, che sta dalla parte dei cittadini, e che ha ricevuto delle richieste di chiudere spazi privati e non, come quella del condominio Viani: «Questura e Prefettura devono capire che la situazione è seria, la gente a Mestre si difende e si difenderà sempre più come potrà. Noi abbiamo destinato decine di agenti della polizia municipale, tra operazioni di droga e anti borseggio.

Ma i vigili non possono sostituirsi alle altre forze dell’ordine preposte a questo scopo. Bisogna potenziare guardia di finanza, militari, polizia di stato, carabinieri. Sapete di cosa hanno paura gli spacciatori? Hanno paura dei cani anti droga, sono terrorizzati. Servono le ronde, ma non con le auto, di due carabinieri che girino sistematicamente a piedi. Di due poliziotti che girino armati per le strade. Il dato sui borseggi in città dice che su 194 persone fermate, ne sono state arrestate 4. La colpa non è dei sindaci, che non possono mettere i vigili a correre dietro ai malviventi, da questo Governo ci attendiamo fatti. Quanto accaduto a Rovereto può succedere dappertutto».