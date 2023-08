Venezia, Vanoli in panchina fino al 2026. Limite salariale per i giocatori

Arriva la tanto attesa fumata bianca. Paolo Vanoli rinnova per altre due stagioni (scadenza 30 giugno 2026) con il Venezia FC. Ieri, nel tardo pomeriggio con un comunicato ufficiale, il presidente arancioneroverde Duncan Niederauer, ha di fatto sancito l’accordo con il tecnico varesino.

RINNOVO PER VANOLI. «Con Antonelli già sotto contratto con il Venezia per tre anni, abbiamo offerto a Vanoli un nuovo contratto che lo premia per le sue prestazioni e che estende il suo mandato fino al campionato 2025-26», così esordisce il presidente del Venezia.

«Crediamo che Filippo e Paolo, insieme a Cristian Molinaro e Gianleonardo Neglia, possano fornire leadership, impegno e continuità. Antonelli e Vanoli mercoledì terranno una conferenza stampa a Ca’ Venezia per rispondere a tutte le domande».

CAMBIAMENTI. «Siamo orgogliosi del lavoro che si sta svolgendo», continua il Niederauer, «e dovete aspettarvi di vedere altri cambiamenti nella rosa prima della fine di agosto. Se da un lato siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato per il club e per la città, dall’altro mi è chiaro che dobbiamo sempre pensare a come migliorare.

Questo include una grande attenzione alla gestione degli affari del club. Se per un verso abbiamo fatto degli investimenti saggi, dall’altro abbiamo commesso degli errori, e dobbiamo essere realisti su come gestire una squadra di Serie B in base al modello finanziario del calcio italiano».

LIMITE SALARIALE. «Ciò è stato reso ancora più difficile dall’introduzione delle limitazioni salariali per questa stagione. Questa novità richiede che le squadre cerchino di gestire il loro monte ingaggi sportivo a 12 milioni o meno. Per essere chiari, siamo favorevoli a questa regola, ma non al modo in cui viene gestita.

Chiedere di fornire una garanzia per qualsiasi importo superiore al limite questa settimana, invece che alla fine della finestra di trasferimento, non è corretto e ho espresso il nostro disappunto a chi ha preso la decisione. La stagione non è ancora iniziata, la finestra di trasferimento è aperta ancora per tre settimane e la rosa definitiva delle squadre che parteciperanno al campionato è ancora ignota.

Come si comporteranno questa settimana le squadre che non sanno nemmeno se parteciperanno al campionato? Se la nostra rosa dovesse cambiare in modo significativo, come spesso accade ad agosto, crediamo che questo aspetto debba essere preso in considerazione.

La squadra dell’anno scorso è stata costruita per tornare in A e non abbiamo badato a spese per raggiungere questo obiettivo. Non ci siamo riusciti e abbiamo fatto una serie di cambiamenti durante la stagione. Gli arrivi di Antonelli, Vanoli e di alcuni nuovi giocatori hanno cambiato in meglio la nostra stagione e il nostro club».

GIOCATORI GIOVANI ED ESPERTI. «Opereremo con un modello di business che prevedeva la costruzione di una rosa composta da giovani giocatori con potenziale che saranno supportati e guidati da giocatori esperti. I giocatori dovranno essere ceduti per creare un modello di business sostenibile».

CALENDARIO. Il Venezia giocherà al Penzo il primo turno di campionato domenica 20 agosto alle 20. 30 con il Como. Poi, sempre in casa, contro il Cosenza sabato 26 agosto alle ore 18. Infine nella terza giornata, turno infrasettimanale di mercoledì 30 alle 20.30, i leoni giocheranno in trasferta con la Sampdoria.