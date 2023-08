Mestre, in via Carducci spunta il filo spinato per difendersi da sbandati e ubriachi

Filo spinato contro sbandati e drogati. I residenti e gli abitanti, ma anche i professionisti che hanno gli studi nei condomini di via Carducci, soprattutto del tratto che sbuca in via Circonvallazione, non ne possono più del degrado con il quale sono costretti a confrontarsi tutti i giorni appena mettono piede fuori di casa. O dall’ufficio.

Così nel cancello del condominio appena davanti all’In’s, dove insistono diverse attività, è spuntato del filo spinato. Contro chi la notte scavalca, entra all’interno del parcheggio della proprietà e bivacca, si droga, dorme, si ubriaca e tutto il resto.

«Non ne possiamo più»

La situazione, fanno sapere gli abitanti, è sotto agli occhi di tutti. «Sbandati, alcolizzati, senza tetto, drogati e spacciatori, sono i veri padroni dell’area. Una catena: rubano nei supermercati, vendono qualche scatoletta di tonno per acquistare la dose, che evidentemente costa poco, si bucano davanti a tutti. Oppure bevono, si ubriacano, poi, quando sono carichi di birra, svengono sotto ai portici».

Proseguono: «La sera vanno ai giardinetti di villa Querini, pieni di alcol vomitano o fanno i loro bisogni nell’area cani, se va bene. Il resto lo fanno nella zona dell’area bambini, quando va peggio, oppure vicino alla cabina dell’Enel dove si trovano i condomini, e ancora nelle fioriere tanto care agli assessori».

Ma anche all’inizio di via Felisati, in piazzale delle Poste, negli anfratti delle vie chiuse a inizio strada, verso via Cappuccina, dove c’è un vero bagno pubblico pieno di cartoni.

Proseguono: «Noi residenti dobbiamo convivere con queste persone che passano l’intera giornata urlando, non c’è sera che non si menino o non si spintonino. Da un mese a questa parte la sera scavalcano il cancello e vanno a dormire nel retro del condominio che ha messo il filo spinato, vicino alle scale antincendio».

Al mattino qualcuno chiama la polizia, che arriva e li sgombera. E il giorno dopo si ricomincia daccapo. A inizio luglio, a scrivere era stata la catena Tigotà, che protestava contro degrado, furti, minacce, spaccio e consumo di droga davanti alle vetrine.

Veritas passa e pulisce i resti delle bevute. Aggiunge un abitante, che preferisce rimanere anonimo: «Gli spacciatori sfrecciano con i monopattini da mattina a sera, ma c’è chi preferisce fare le pulci ai locali due minuti dopo le 23».

Droga nascosta nelle pareti verdi

Una delle ultime mode del momento, nella corte di via Poerio che poi conduce al complesso dell’M9, è quella di nascondere la droga tra le piante delle bellissime pareti verdi verticali.

La sera, da una certa ora del pomeriggio in poi, è tutto un via vai tra spacciatori e consumatori, con le mani tra le foglie a cercare la droga e consumarla tranquillamente davanti a chi si reca a prendere l’aperitivo.

Via Querini

A ingrossare le fila degli esasperati, in città, ci sono anche gli abitanti di via Querini, costretti a fare i conti con chi si reca a prendere il pranzo alla mensa, ma che poi – sostengono – rimane a bivaccare sotto ai portici, in strada, all’ingresso del vicolo che porta alla mensa.