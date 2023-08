Maria Grazia, Marco e il piccolo Mattia travolti e uccisi a Santo Stefano, il parroco: dopo il dramma un silenzio assordante

«Mattia, Marco, Maria Grazia, tre vite spezzate, quanti progetti distrutti nell’arco di un attimo. Noi siamo qui per ricordarli, perché loro non sono solo vivi nel ricordo e nell’affetto di chi li ama, ma sono vivi per sempre».

Don Giuseppe Simoni, domenica 6 agosto mattina, nella chiesa di Sant’Andrea a Favaro, ha ricordato le tre vittime della strage di Santo Stefano del Cadore, a un mese esatto dal giorno in cui tutto è cambiato. Quel pomeriggio di sole in cui l’asfalto si è tinto di rosso e l’auto della tedesca Angelika Hutter ha caricato la famiglia intenta a passeggiare sul marciapiede, diretta ai mercatini.

Davanti all’altare le famiglie Zuin, Antoniello e Potente, spezzate da una tragedia difficile da metabolizzare. Elena Potente, con il padre Lucio, il fratello Marco. Dietro Rocco Antoniello, fratello del compagno di Elena, Marco, papà del piccolo Mattia, e i nonni, Luigi e Ida. In chiesa anche Marco Bellato, presidente di Favaro, che è andato a stringere la mano ai famigliari. «Noi ci siamo, sappiamo che ora il dolore è troppo fresco, ma saremo sempre presenti, per supportarli».

Il parroco

Il parroco, durante la celebrazione, ha ricordato il piccolo Mattia Antoniello, la nonna Maria Grazia Zuin, il papà Marco Antoniello.

«Quello che fa più male» ha detto «è che nel momento del dramma si era oggetto di grandi attenzioni, adesso c'è un silenzio assordante, come se le sofferenze fossero usate per attirare le attenzioni, spettacolarizzare il dolore, e poi messe da parte». Un appunto nei confronti di una società abituata ad accendere e spegnere i riflettori troppo in fretta, ha poi precisato a margine.

«Noi siamo qui per ricordare, perché Mattia, Marco e Maria Grazia non sono solo vivi nel ricordo di chi li ama, ma sono vivi per sempre. La festa della Trasfigurazione, non a caso, vuol dire guardare oltre, non fermarsi a quello che è successo, ma scoprire la presenza di Dio. Quanto successo, tre vite strappate in un attimo, è così assurdo che umanamente non abbiamo parole. E le parole non ci possono ridare il vero affetto e l’amore dei cari, ecco perché celebrare la Trasfigurazione vuol dire chiedere la forza di scoprire in questi eventi tragici la presenza del Signore che ci dice di non farci schiacciare dal peso e dalla sofferenza di quello che è accaduto».

La comunità in chiesa

La chiesa, nonostante le ferie, era piena. In tanti hanno voluto e far sentire la propria vicinanza.

Dopo la celebrazione, le famiglie si sono recate in cimitero, per pregare davanti alle tre tombe, tutte e tre vicine, dei propri cari: Mattia in mezzo, con i suoi peluche, i giochi, i pupazzetti, il papà Marco e la nonna Maria Grazia vicini al bimbo.