Ragazza investita sulle strisce mentre va allo stage di lavoro. La famiglia accusa: «L’assicurazione non paga»

Viene investita sulle strisce pedonali mentre si sta dirigendo allo stage dell'alternanza scuola-lavoro. Ha una polizza infortuni per l'evento, ma inspiegabilmente l'assicurazione non vuole pagare. È incredibile quanto stia accadendo a una diciottenne di San Stino di Livenza e ai suoi familiari. All'epoca dell'incidente, la ragazza era persino minorenne.

Non riescono ad ottenere alcun tipo di risarcimento dalla polizza infortuni, regolarmente stipulata con Aig Europe e l'Istituto Tecnico Commerciale Leon Battista Alberti, la scuola della giovane, che copre i danni per questa tipologia di sinistri. Tuttavia, senza alcun apparente motivo valido, l'assicurazione non ha fornito nessun riscontro o risposta, e ciò va avanti da oltre un anno, senza alcuna comunicazione sia alla famiglia che a Studio3A che sta assistendo la famiglia in questa vicenda.

Il 3 giugno 2022, nella stessa San Stino di Livenza, mentre si stava dirigendo in bicicletta verso lo stage lavorativo estivo presso la ditta Vema Srl, azienda specializzata nella progettazione e costruzione di stampi, la diciassettenne S.E. è stata improvvisamente colpita dalla Dacia Duster di L.S., oggi quarantottenne e residente in zona, mentre attraversava l'intersezione con Via Vanoni sulle strisce pedonali, in direzione Viale Trieste.

L'incidente ha causato alla giovane diversi traumi e contusioni, impedendole di lavorare per diversi giorni.

Trattandosi chiaramente di un infortunio "in itinere" – ovvero avvenuto durante il tragitto verso il luogo di stage lavorativo, come previsto dalle norme – la famiglia ha regolarmente presentato la denuncia e richiesto il risarcimento danni, basandosi sulla polizza specifica per questo tipo di sinistro. Secondo studio 3A: «In base a questa polizza, Aig Europe, l'assicurazione cui l'istituto fa riferimento, avrebbe dovuto intervenire. Tuttavia, passato più di un anno, tutto è ancora avvolto nel silenzio. Nonostante numerose lettere e solleciti inviati, la famiglia non ha ricevuto alcuna risposta».

«È importante sottolineare – continua la nota – che nel contratto di polizza stipulato è chiaramente indicato che "la garanzia è operante per tutti gli assicurati durante i trasferimenti connessi allo svolgimento delle attività assicurate", pertanto comprenderebbe i tragitti verso la scuola e gli impegni ad essa correlati».

Tuttavia, sempre secondo Studio 3A, l'assicurazione Aig Europe «sta ostacolando la richiesta di risarcimento legata alla polizza infortuni, nonostante l'importo in questione sia contenuto, trattandosi di qualche migliaio di euro. Tuttavia, entrambi sono determinati ad andare fino in fondo per far valere i loro diritti, anche se ciò dovesse comportare l'avvio di azioni legali».