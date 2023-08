Spinea, l’imprenditore Cosmo ancora molto grave dopo la caduta dal capannone

Sono sempre stazionarie ma molto gravi le condizioni di Juri Cosmo, il 55enne titolare della Cosmpopan precipitato sabato mattina da cinque metri di altezza sul terreno della sua azienda in via delle Macchine.

L'uomo è arrivato all'ospedale all'Angelo subito dopo l'incidente in condizioni già critiche, senza fratture ma con molte lesioni interne e pluritraumi dovuti all'impatto che, come riferito da chi era sul posto, ha riguardato soprattutto la parte superiore del corpo, testa compresa.

Sembra essere intanto chiara la dinamica dell'accaduto. Sabato mattina poco dopo le 6 Juri - che si trovava come sempre in azienda per sfornare il pane - era salito sul tetto per mettere una riparazione provvisoria ad alcune lastre che si erano spostate facendo piovere all'interno del capannone sopra macchinari fondamentali. Il tetto aveva però ceduto e l'uomo era caduto da una altezza di cinque metri.

Juri Cosmo per fortuna non era da solo e i colleghi della ditta hanno avvertito immediatamente i soccorsi, che sono arrivati in pochi minuti.

«Ho sentito rumori e urla fortissime nonostante fossi ancora in casa», dice il proprietario dell'appartamento accanto alla ditta, «quando poi mi sono alzato erano le sei e mezza e c'era una donna che piangeva disperata e le ambulanze in arrivo».

Tutta Spinea, intanto, si stringe accanto alla famiglia Cosmo, molto amati in città, che da ieri pomeriggio si stanno alternando in ospedale in attesa di notizie positive, anche se si tratterebbe in questo caso di un quasi miracolo data la gravità delle lesioni.

«Juri siamo tutti con te», i messaggi che arrivano in continuazione sulle numerose pagine dedicate alla città di Spinea, segno dell'affetto verso la storica famiglia cittadina, proprietaria non solo del capannone ma di due panifici in città.

«Una terribile notizia», il commento dell'ex sindaca Martina Vesnaver che conosce bene la famiglia per il loro ruolo attivo in molte delle iniziative culturali. «Ma confido che nonostante le gravi condizioni tu possa riprenderti presto. Mai disperare, che a volte i miracoli alla fine accadono».