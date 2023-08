Cento cittadini contro la movida molesta a Venezia: è boom di firme alla petizione

A Martina Zennaro è bastato chiedere chi fosse stanco della movida sotto le finestre delle proprie case per ottenere cento mani alzate.

In una sola settimana, infatti, i residenti che hanno aderito al comitato Danni da movida - di cui Zennaro è la presidente - sono stati cento. E il numero sembrerebbe destinato a crescere, dal momento in cui stanno cercando di unirsi ad altri gruppi nati per lo stesso problema in zone specifiche della città.

«Speravamo in una grande adesione, dal momento che il disturbo serale è un tema molto sentito, sicuramente è stata determinante l’ordinanza di luglio. Una presa in giro» commenta Zennaro, facendo riferimento al provvedimento firmato da Brugnaro lo scorso 26 luglio, per cercare di porre un freno alla movida fracassona.

I cittadini che hanno aderito al comitato sono disseminati in ogni sestiere della città, c’è chi come Valerio Bonicelli vive a San Bartolomio e ha deciso di unirsi «per solidarietà, perché anche se ora la situazione da me è migliorata rispetto ad anni fa, so cosa vuol dire non riuscire a dormire per la musica sotto le finestre. Dovremmo farci tutti carico della città, anche se magari non si tratta di un problema che ci tocca in prima persona».

Campo Santa Margherita, luogo sempre affollato per l’elevata presenza di locali: la questione sicurezza è all’ordine del giorno

Bonicelli sottolinea come servano regole precise, che rispettino i residenti, quei pochi rimasti. «Non dico che i locali debbano chiudere alle 23, possono anche restare aperti ma senza schiamazzi e persone che si ubriacano senza ritegno. Basta avere un bar sotto casa che sei morto», continua.

Concorda anche Alessandro Rizzardini, portavoce del comitato, residente a Cannaregio, vicino ai Santi Apostoli.

Per spiegare come sia la situazione, porta l’esempio dello scorso sabato sera. «Dalle otto un gruppo di ragazzi è andato avanti a fare rumore, poi c’è stata anche una rissa, risolta tra di loro, senza il bisogno delle forze dell’ordine. La movida è incontrollata, serve un equilibrio tra le esigenze dei residenti e quelle dei commercianti».

Anche per questo, il comitato ha fissato una riunione per il 7 agosto con degli esperti per analizzare i regolamenti comunali e della polizia municipale e capire cosa potranno chiedere a Ca’ Farsetti. Prima però - probabilmente la prossima settimana - incontreranno il presidente della Municipalità di Venezia, Murano e Burano, Marco Borghi.

Rispetto alla movida molesta, ne sa qualcosa Gian Pietro Gagliardi, trentenne che vive proprio in campo Santa Margherita. «Non è stato fatto nessun passo verso i residenti, quando gli assessori dicono che la situazione in campo si è risolta, lo fanno solo per non doversene assumere la responsabilità. Per far rispettare le ordinanze rispetto alla musica chi vive qui deve far la guerra ai bar. Non mi sembra che i problemi non ci siano più».

Gagliardi sottolinea come le ordinanze da sole non bastino, se poi non ci sono i controlli che accertino il loro rispetto da parte dei gestori dei locali. «Nessuno di noi vuole che Venezia chiuda alle 23, ma vogliamo poter vivere nella nostra città.

E poi pone una domanda, agli assessori ma anche ai proprietari dei locali: «Cosa fareste se vostra madre 80enne abitasse sopra un bar dove c’è musica fino a notte inoltrata?»