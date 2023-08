Magazziniere della Coop muore a 47 anni per un tumore, lutto a Spinea

Il Villaggio del Fiori di Spinea piange Andrea Dall'Asta, scomparso per le conseguenze di una malattia che non ha lasciato scampo. Andrea, 47 anni, originario di Montecchio Maggiore, non faceva mistero della sua malattia: un tumore con il quale combatteva da anni - sempre con il sorriso sincero e aperto quando ne parlava - e che era peggiorato negli ultimi mesi, tanto da portarlo al ricovero all'ospedale di Mirano nelle ultime settimane dove è mancato, assistito dalla inseparabile compagna Barbara.

Arrivato giovanissimo al Villaggio dei Fiori, Andrea Dall'Asta lavorava come magazziniere alla Coop fino al peggioramento della malattia. Gli ultimi mesi sono stati infatti un calvario, con il giro degli ospedali e dei medici di mezza Italia con, purtroppo, solo e sempre un responso negativo sul futuro.

Andrea era rimasto comunque legatissimo alla sua vera passione (oltre al tifo per la Juventus, che però per gli amici «Non era una passione ma una vera e propria seconda malattia peggiore della prima»): il gioco del biliardo, imparato ancora da bambino e che praticava non solo a livello amatoriale ma partecipando anche a molti tornei in giro per il Veneto con discreti risultati. «Una delle persone migliori che abbia incontrato nell'ambiente», lo ricorda un altro giocatore su internet, «sempre sorridente, gentile ed aperto con tutti». «Un vero signore oltre che un buon giocatore. Se tutti fossero come era lui, sarebbe un ambiente perfetto».

Andrea Dall'Asta lascia la compagna Barbara, la mamma Daniela e gli amati zii Licia, Roberta e Landino. I funerali si terranno mercoledì 9 agosto alle 9 nella chiesa di Santa Bertilla.