Chioggia, siccità e grandinate: mercato orticolo in crisi

Crisi dei mercati alla produzione, siccità, rincaro dei costi, concorrenza. Lungo l’elenco dei mali che stanno minando da qualche anno l’ortofrutta con una congiuntura negativa generale che nel territorio di Chioggia peggiora a causa di problemi locali, come la risalita del cuneo salino.

Brondolo e la crisi

La crisi è ben interpretata dal mercato alla produzione di Brondolo dove negli anni il conferimento di prodotti, radicchio in primis, si è contratto per tutti gli elementi generali di negatività e per il fatto che molte aziende chiudono direttamente i contratti sul campo, bypassando il mercato.

«Iniziamo a vedere un timido ritorno delle imprese al mercato», spiega l’amministratore unico di Chioggia ortomercato, Giuseppe Boscolo Palo, «perché fanno sempre più fatica a riscuotere mentre al mercato abbiamo i fidi che assicurano la copertura dei pagamenti. Per spingere i conferimenti abbiamo anche rinunciato ai diritti del mercato. Sono tornate le carote e stanno tornando anche le patate».

A inizio anno vi è stato un incontro con le organizzazioni di categoria per capire come riportare le aziende in mercato e per analizzare i mali del settore.

I cambiamenti climatici

«I cambiamenti climatici ormai non danno certezza sulle produzioni», spiega Boscolo Palo, «la siccità prolungata piuttosto che le grandinate improvvise minano le rese produttive o la qualità. Da noi il tutto si complica per la risalita del cuneo salino che rende impossibile attingere ai canali irrigui e che desertifica immense aree di coltivazione. E poi vi il rincaro dei costi delle materie prime, che è iniziato ben prima della guerra. Se a luglio 2020 produrre un chilo di radicchio costava 60 centesimi, oggi siamo almeno a 80. I costi di acqua, energia, fitofarmaci, benzina sono saliti alle stelle con l’aggravio di azioni speculative. Parallelamente l’aumento del costo della vita provoca una contrazione dei consumi, soprattutto nel reparto ortofrutta. Vi è poi la partita della manodopera, il costo che ancora incide di più, toccando il 60%. Fino ai primi anni Duemila le imprese erano a conduzione familiare, poi progressivamente ci si è appoggiati a manodopera esterna, soprattutto di immigrati che negli anni si sono organizzati in cooperative».