Acqua alta fuori stagione a Venezia, niente passerelle e disagi

A guardare le immagini e i video che giravano domenica in rete, piazza San Marco sembrava essersi trasformata in una spiaggia con i masegni al posto della sabbia. Sole a picco prima del temporale, turisti accaldati, in bermuda e a piedi nudi sui 102 centimetri di marea (registrati a Punta Salute) che riempivano la piazza. Bambini che saltellano e sguazzano, schizzandosi l’acqua addosso.

Quello che di solito capita in autunno, e cioè l’acqua alta entro i 110 centimetri necessari per attivare il Mose, è capitato domenica pomeriggio intorno alle 15, in pieno agosto.

Alla sorpresa per l’evento eccezionale, però, si sono aggiunti quei disagi che proprio un evento eccezionale e fuori stagione provoca in città. A cominciare dall’assenza delle passerelle. Il servizio, come noto, normalmente cessa a partire dal primo di maggio e riprende dal 15 di settembre. Eppure, le condizioni di vento, marea e luna piena di questi ultimi giorni avevano già dato dimostrazione di come potessero influire sulla marea. E domenica i nodi sono venuti al pettini.

Venezia, ecco l'acqua alta in agosto in Piazza San Marco

A cominciare dalla piazza e dalla piazzetta San Marco. I portici sotto le Procuratie Nuove, infatti, si sono riempiti di gente che ha finito per intasarsi perché non sapeva dove andare per non finire a mollo. A farne le spese sono stati i bar sotto i portici che si sono trovati a fronteggiare situazioni di tensione, turisti e residenti che spostavano sedie e tavolini per crearsi un varco tra quei pochi masegni rimasti all’asciutto.

«Si è creata una situazione pericolosa e completamente non gestita in piazza», sbotta Claudio Vernier, titolare del bar Al Todaro, «c’è l’acqua alta, non si sapeva? Nervosismo alle stelle. Abbiamo chiamato i vigili con la speranza ci dessero una mano, non tanto per lavorare che è diventato impossibile, ma almeno ad evitare situazioni pericolose e a gestire i flussi di gente che si muove senza nessun senso logico. La città va gestita, non abbandonata a se stessa».

Altre situazioni di disagio per il trasporto pubblico. A causa dell’acqua alta per alcune ore è stata sospesa la fermata del Tronchetto della linea 2 dal momento che all’imbarcadero, finito sott’acqua, mancavano le passerelle. I marinai hanno così dato indicazione ai passeggeri di scendere a piazzale Roma e di montare sul People Mover per raggiungere il Tronchetto.

Stesso problema riscontrato da altri utenti all’imbarcadero di San Marcuola, ma più in generale in tutti quegli imbarcaderi finiti sott’acqua e senza passerelle: per raggiungere gli approdi o per uscirne, non restava che finire ammollo.

Un evento eccezionale di fronte al quale la città si è trovata impreparata, quindi. Lunedì si replica, con la previsione di 90 centimetri di marea alle 15.30.