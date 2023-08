Fabris: "Taxi gratis per chi beve in disco, una buona iniziativa ancora in fase sperimentale"

Taxi gratis per i ragazzi che bevono alcol al Muretto di Jesolo. Parla Lorenzo Fabris, presidente del consorzio Taxi di Jesolo: "Si tratta di una buona iniziativa, ancora in fase sperimentale. Trascorso questo periodo iniziale, vedremo come sarà andata". Video Vianello

