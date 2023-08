Bucciol (IlMuretto): "Taxi gratis dopo la disco non sono un incentivo al bere"

Secondo Samuele Bucciol, uno dei titolari della discoteca IlMuretto di Jesolo, "i taxi gratis a fine serata non sarebbero un incentivo al bere alcolici". Con questa iniziativa, in ogni caso, i ragazzi che hanno bevuto alcolici in discoteca potranno tornare a casa gratuitamente, a bordo di taxi messi a disposizione all'esterno dei locali. L'iniziativa per ora coinvolge sei discoteche, tra cui proprio IlMuretto di Jesolo. Video Vianello

01:58