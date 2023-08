Vino Vero, stop alla chiusura anticipata alle 23

Il Vino Vero potrà tornare a chiudere il locale a mezzanotte. Accolto il ricorso presentato dall’avvocato Sebastiano Angelini contro l’ordinanza del tribunale civile di Venezia che poche settimane fa, dopo la segnalazione di un gruppo di residenti stufi del rumore notturno, aveva imposto al locale in fondamenta della Misericordia di chiudere i battenti alle 23.

Una decisione che era stata accolta tra le polemiche degli esercenti e che era stata seguita da una petizione online che aveva raccolto oltre mille firme in cui si chiedeva di non trasformare la città «nel museo più grande del mondo, con orari di apertura e chiusura, dove le persone non hanno più il diritto e la libertà di vivere».

Ora la palla torna a centro campo in attesa del giudizio di primo grado. Il tribunale ha valutato infatti che data la specificità del contesto ambientale e le condizioni che influenzano le emissioni sonore, non è possibile determinare la fonte del rumore. La decisione del tribunale tiene conto anche delle recenti modifiche regolamentari adottate dal Comune di Venezia, le quali stabiliscono limitazioni precise degli orari di attività degli esercizi nell’area della Fondamenta della Misericordia.

Il Tribunale alla luce di tutto ciò ha ritenuto ingiustificata la precedente anticipazione dell’orario di chiusura di Vino Vero e ha dunque accolto il reclamo e ha riformato l’ordinanza in questione.

Vino Vero ritorna così agli orari di sempre: chiusura alle ore 24 tutti i giorni eccetto il venerdì e il sabato, con chiusura all’una di notte.

«Siamo contenti di poter continuare a svolgere il nostro lavoro», spiega lo staff del locale, «amiamo Venezia e non vogliamo che questa città diventi un museo con orari di apertura e di chiusura fissi e prestabiliti. Proprio perché amiamo e abitiamo Venezia, sappiamo bene quanto sia importante l’esigenza di tranquillità e riposo dei residenti e – con profondo rispetto di questo – abbiamo ritenuto che questa fosse una buona occasione per interrogarci riguardo al futuro che desideriamo – come cittadini – per Venezia e i centri storici di molte città italiane, con l’obiettivo di attivare un dialogo pubblico positivo e partecipato. Grazie a tutte e tutti per averci sostenuto fino ad oggi: abbiamo vinto ma vogliamo continuare a batterci affinché Venezia rimanga una città viva oltre il turismo mordi e fuggi»