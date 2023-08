A Venezia l’aerospaziale sfiora i 400 milioni. Triplica l’export del settore industriale

«Venezia alla conquista dello spazio»: potrebbe sembrare il titolo di un film di fantascienza, ma a confermarlo sono i dati forniti dalla Camera di commercio di Venezia e Rovigo in merito all’export. Un boom senza precedenti, che negli ultimi tre anni ha portato il settore della produzione di aeromobili e veicoli spaziali (o relativi componenti) a diventare la quarta voce dell’export Veneziano per giro d’affari (5,4% nel 2022).

Qatar e Francia primi clienti

Dal 2021, la voce merceologica che in percentuale cresce di più è costituita proprio da aeromobili e veicoli spaziali, che nel 2022 hanno registrato un +233,5% sul 2021 e un +223,4% sul 2019. Complessivamente, nella provincia di Venezia, il settore vale 372 milioni di euro, dietro solo a calzature, bevande e prodotti petroliferi.

L’incremento di 260,8 milioni di euro nel 2022 fu dovuto all’aumento dei flussi verso il Qatar (che superarono i 283,7 milioni di euro). In merito al primo trimestre del 2023, l’export è cresciuto ulteriormente del 109,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con la conferma di crescita dei flussi verso il Qatar (valore di 68,1 milioni di euro) e la Francia (+73,8%).

Da notare che i dati delle esportazioni provinciali del primo trimestre 2023 verso la Russia sono influenzati dalle misure sanzionatorie internazionali collegate al conflitto in atto in Ucraina.

In provincia, a fronte di un’incidenza dello 0,9%% sui valori complessivi, i flussi export verso la Russia sono diminuiti sia rispetto all’anno precedente (-61,8%) che rispetto al 2021 (-27,6%), soprattutto per l’azzeramento delle commesse di aeromobili.

L’Ucraina va ad impattare solo per lo 0,3% sul valore totale dell’export veneziano, che non è mai stato un mercato di sbocco primario per le produzioni locali: qui i valori delle esportazioni registrano però un aumento sia in confronto al 2022 (+36,5%) che al 2021 (+19,6%).

La scalata dei prodotti per lo spazio è stata “stellare”, perché se l’export in questo settore nel 2019 era pari a 115 milioni di euro, alla fine del 2022 era di 372 milioni di euro. Da gennaio a marzo si è già arrivati a quota 89,4 milioni, cifra a ridosso del totale dell’export sulle bevande (soprattutto vino) che nei primi tre mesi dell’anno è a quota 100 milioni.

Le bevande infatti hanno registrato una variazione negativa dell’11,5% rispetto al primo trimestre 2022, soprattutto per la flessione registrata nei valori verso gli Stati Uniti (-3%) e la Germania (-35,9%).

Aeromobili e veicoli aerospaziali hanno scalzato metalli di base preziosi, macchine per impieghi speciali, motori, generatori, trasformatori elettrici, abbigliamento e prodotti per gli animali.

Ad oggi solo tre settori sono davanti a questo nel Veneziano: calzature (210 milioni nel primo trimestre 2023), prodotti petroliferi raffinati (128 milioni) e bevande.

Decresce l’import, non l’antracite

«I dati positivi sull’export fanno sempre piacere», dice Massimo Zanon, presidente della Camera di commercio di Venezia Rovigo, «e ci auguriamo che questa tendenza, che per ora ci vede crescere più di altri, sia confermata anche per il resto del 2023».

Le importazioni a Venezia sono invece diminuite rispetto al 2022 (-16%, in valori assoluti -340,3 milioni di euro) ma segnano un rialzo rispetto al 2021 (+35,2%).

Si assiste inoltre all’efficacia delle sanzioni internazionali verso la Russia, dalla quale gli acquisti provinciali di prodotti petroliferi sono diminuiti dell’85,5% in confronto al primo trimestre 2022. In controtendenza, sono cresciute del 724,4% le importazioni di antracite, utilizzato come combustibile fossile. Il principale fornitore è la Colombia, per un controvalore di 56,6 milioni di euro.