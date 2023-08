Venezia, turista accoltellato in piazzale Roma di fronte alla moglie

Altro sangue in piazzale Roma a Venezia. Dopo l’episodio che nei giorni scorsi ha coinvolto un tassista e che ha portato a tre arresti, nella notte tra sabato 5 e domenica 6 agosto, intorno alle 4.30, un turista straniero è stato aggredito da un gruppo di giovani che lo hanno colpito all’addome con un coltello o dei cocci di bottiglia. Anche gli aggressori sarebbero stranieri.

Quando sono arrivati i soccorsi, i medici lo hanno trovato ricoperto di sangue e a torso nudo. Il turista, che ha una cinquantina di anni era, in compagnia della moglie.

I due hanno spiegato che poco prima i giovani li hanno aggrediti, forse per rapinarli, l’uomo si è difeso e a quel punto è stato colpito. Trasportato all’ospedale, non è in pericolo di vita. Indaga la polizia.