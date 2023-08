Taxi gratis dopo il Muretto. Salvini: “Ogni incidente evitato è una vittoria”

«Scattano i taxi gratis anti-incidente. I ragazzi approvano. È un'iniziativa giusta e sicura perché riduce il rischio di incidenti stradali. Bene così, ogni potenziale incidente evitato e ogni vita salvata sono una vittoria».

Lo ha scritto in un tweet il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, dopo l'avvio - la notte tra il 5 il 6 agosto - in sei discoteche del Paese dell'esperimento dei taxi gratuiti per i giovani non in grado di mettersi alla guida.

Tra le discoteche coinvolte in questa prima sperimentazione, anche IlMuretto di Jesolo. Qui, l’iniziativa ha coinvolto una ventina di ragazzi, tutti veneti, tornati a casa grazie a sette corse messe a disposizione di quattro taxi.