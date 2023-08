Party esclusivi e cene sotto le stelle: Sabia Beach e pagoda del Des Bains rilanciano la movida del Lido

Dopo decenni di torpore, il boom turistico post-covid ha riaperto le porte anche ai party e alle cene sotto le stelle del Lido, dove alcuni audaci imprenditori si sono lanciati nel mondo dorato della musica e del divertimento, complice il prosperoso momento per alberghi e ristoranti.

E sarà Gianluca Vacchi la star dell’estate lidense che chiuderà la stagione al Sabia Beach di San Nicolò, alla presenza di tutti i millenials e amanti dei social, innamorati dei luccichii e delle mode che il personaggio sa interpretare e lanciare.

La nuova location Sabia Beach è infatti il vero tempio del divertimento dell’isola, che ospiterà il 2 settembre Vacchi, insieme a Thorn, dj poliedrico tra i più richiesti in tutto il nord Italia. Proprio in questo locale cult dell’estate lidense, ci sono stati esempi virtuosi di dinner show con Duappo ed Emmanuelle in consolle, che hanno registrato il tutto esaurito in una location fra sabbia e cielo.

E ancora, Sabia Beach questo sabato è stato preso d’assalto per la cena a tema Tribal White, l’originale e inimitabile white party della laguna veneziana con Ravin dj di Buddha Bar Paris e Lio di Ibiza.

«È emozionante percepire quella sensazione di trepidazione ed euforia che i giovani pregustano mentre stanno entrando nel locale» dicono le titolari del ristorante Roberta Mariani e Eriselda Logu, «per di più in un’isola che da anni ha visto paralizzata l’animazione per i giovani. C’è chi brama quella sensazione di libertà e noi facciamo di tutto per offrire loro cene e appuntamenti serali di richiamo».

Richiamo non solo per chi abita in città e nei dintorni, ma anche per comitive di altre città che contano sull’appoggio di amici residenti al Lido per assistere a party non esportabili altrove, data l’unicità dell’isola.

Poi a scaldare i motori ci pensano i giovani lidensi e veneziani che affollano i bar e i locali serali più trendy: dal Pachuka al Pedrocchi, dall’Aurora al Chiringuito, dalla Pagoda all’Aquarius. La movida in isola non teme rivali, tra locali esclusivi e serate d’intrattenimento in contesti unici e dal fascino senza tempo, quasi a riscoprire un Lido d’altri tempi.

Cuore del divertimento è anche la Pagoda del Des Bains, che dalla sua riapertura ogni venerdì organizza una serata con dj set e si prepara ad accogliere il meglio di Alan Sorrenti, con un concerto live tra stile ed eleganza dopo il successo di Diego Broggio dei Db Boulevard – fra i dj più amati in Italia.

«Il glorioso Des Bains non è solo mare turchese e sabbia dorata, ma anche animazione per giovani e adulti» dice Francesco Salomon della società di gestione della spiaggia. «Gli eventi clou saranno durante la Mostra del Cinema, in programma serate con Campari e Cosmopolitan» prosegue. Panini, birre e cocktail alla mano anche per tutto il tratto del lungomare Marconi: è la parte dell’isola che dopo la pandemia sta mostrando sfumature di intrattenimento inedite, dove i giovani affollano gli ingressi dei bar più alla moda, da Piazzale Bucintoro a Palazzo del Casinò.

Anche piazze e spazi aperti della città diventano teatro della movida e grazie al successo di Laguna Music Project Venezia lo scorso weekend si sono radunate in centro centinaia di persone con una serata all’insegna della musica per tutto il Gran Viale. A seguire, sfilate di ballerine e miss in una kermesse senza eguali, balli e aperitivi sulla sabbia delle spiagge più glamour e, improvvisamente, l’isola si riscopre più viva che mai.