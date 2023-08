Maltempo nel Veneziano: supercella a Jesolo e due alberi caduti a Noventa

Ancora maltempo nel Veneziano. Una situazione che non sembra voler abbandonare questa torrida estate.

Oggi, 6 agosto, una supercella temporalesca ha fatto capolino nel cielo di Jesolo, regalando uno scenario senz’altro “spettacolare" agli occhi dei fotografi, ma soprattutto spaventoso.

Ma nemmeno il Sandonatese è stato risparmiato dal maltempo. In particolare, a Noventa, il forte temporale ha causato la caduta di un paio di alberi. Uno in via Lampol, di fronte al cimitero, e uno lungo ciclabile di via Romanziol. Sul posto sono intervenuti pompieri e tecnici Enel.

Si è trattato soltanto degli ennesimi episodi, coda di un lungo periodo che è stato caratterizzato dalle forti piogge e grandinate, che hanno colpito buona parte del territorio della regione, causando parecchi danni alle auto, così come il ferimento di diverse persone.