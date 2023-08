Infiltrazioni dopo il maltempo. In Riviera alloggi a rischio per 40 persone

Una quarantina di persone dovranno trovare a Dolo una sistemazione di fortuna da amici e parenti nel giro di pochi giorni se le forti piogge continueranno ad imperversare in Riviera del Brenta. Un’area che è stata flagellata nelle scorse settimane da un fortunale e altri temporali successivi che hanno provocato danni per 400 milioni di euro complessivi, di cui solo 15 alle infrastrutture pubbliche.

«Purtroppo» spiega il sindaco Gianluigi Naletto «già oggi (ieri ndr) una famiglia di due persone che aveva acquistato una casa nella frazione di Sambruson ha dovuto abbandonare l’abitazione perché ci piove dentro. Il 19 luglio una grandine con chicchi grossi come palline da golf ha devastato il tetto dell’edificio e per sistemarlo ci vorranno settimane. Hanno trovato una sistemazione di fortuna da amici e parenti. Ma stanno cercando una sistemazione di fortuna anche un’altra decina di famiglie per un totale di quasi quaranta di persone».

Il sindaco sottolinea come il Comune di Dolo non sia rimasto a guardare. «Queste famiglie» dice il sindaco «speriamo possano trovare ospitalità temporanea se ne avranno necessità, da amici, oppure saremo noi che ci faremo carico dell’emergenza finché le agibilità degli edifici non saranno ripristinate».

A Stra nei giorni scorsi era stata invece evacuata un’anziana da una abitazione danneggiata. Sono ancora una trentina le attività artigianali ed industriali che fanno fatica a ripartire nel comprensorio e anche la pioggia di ieri non ha aiutato.

Sabato, intanto, disagi per la caduta di una grande quantità d’acqua sono stati segnalati anche sul versante della viabilità. Sulla Bretella Mira Lanza, il sottopasso a ridosso del magazzino centralizzato della Reckitt- Benckiser era parzialmente allagato di primo mattino. Grossi rami sono caduti sulla strada che va da Dolo a Piove di Sacco con il necessario intervento della protezione civile e dei pompieri per rimuoverli. Problemi nelle aree verdi a Mira nel parco di Villa Contarini dei Leoni e sulla strada che da Lugo porta a Campagna Lupia con caduta rami. In Riviera del Brenta nelle scorse settimane i territori che sono stati investiti dalla furia del maltempo sono stati quelli dei Comuni di Dolo, Camponogara, Campagna Lupia , Vigonovo, Fossò, Fiesso D’ Artico, Pianiga, Stra, Santa Maria di Sala e in misura minore Mira e Mirano. Qui i danni che si registrano nel settore agricolo sfiorano gli 8 milioni di euro.

C’è infine una segnalazione. «Troppo spesso in queste settimane» spiega l’ex consigliere comunale di Dolo Giovanni Fattoretto «si sta assistendo a lavori di sistemazione dei tetti fai da te. Ho visto persone anziane, senza alcuna preparazione salire sopra gli edifici e sistemare tegole sconnesse. Così non va si rischiano tragedie. Servono controlli a questi lavori da parte dei vigili e forze dell’ordine».

Nel Miranese disagi al sottopasso di Crea, a Spinea. La pioggia notturna lo ha infatti reso inagibile fin dalle prime ore del mattino, con la chiusura totale poco prima delle otto. L'inagibilità è durata alcune ore, poi nel primo pomeriggio l'intervento della protezione civile e delle ditte incaricaste ha permesso il ritorno al normale uso. I residenti, però, ora chiedono interventi rapidi per migliorare la situazione.